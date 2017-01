Merseburg (dpa/sa) - In Merseburg ist eine Taxifahrerin mit ihrem Wagen tödlich verunglückt. Die 53-Jährige verlor am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Taxi, kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei in Merseburg mitteilte. Die Frau wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und starb im Krankenhaus.