Die Basketballer vom VfL Kalbe/Milde durften sich über einen Sieg freuen.

Halle/Kalbe l Einen immens wichtigen Sieg feierte am späten Sonnabend der VfL Kalbe/Milde in der Basketball-Oberliga.

Die Altmärker gewannen beim Tabellenletzten, USV Halle II knapp mit 77:74 (46:40) und haben den Klassenerhalt damit weiter selbst in der Hand. Der VfL verlässt mit diesem wichtigen Auswärtssieg vorerst die Abstiegsränge. Zwei Spiele stehen in dieser Saison noch aus., wobei der VfL am kommenden Wochenende im Nachholspiel bei den BG Aschersleben Tigers II den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen kann.

Bei der Reserve des USV Halle II litten die Kalbenser wiede reinmal unter personellen Problemen, die sich durch den kurzfristigen Ausfall von Martin Czubkowski (krank) noch verschlimmerten. Dennoch zeigte das Team, dass es den Ernst der Lage im Kampf um den Ligaverbleib erkannt hat. Die Kalbenser starteten gut in die Partie und führten schnell mit 19:13. Doch dann kamen die Hallenser wieder heran, so dass die Gäste nach den ersten zehn Minuten nur noch knapp mit 22:21 führten. Bis zur Halbzeit erspielten sich Spielertrainer Harald Lotsch, der mit 22 Punkten bester Werfer seines Teams war, einen 46:40-Vorsprung. Dieser wurde danach sukzessive weiter ausgebaut, was vor allem am starken Center Dan Schröder lag. „Er hat wirklich eine gute Leistung gezeigt und unter dem Korb vor allem schön aggressiv gespielt. So hatten wir es im Training auch extra nochmal geübt“, lobte Lotsch.

Dessen Team ging mit einem 66:53-Vorsprung in den Schlussabschnitt, kam dann aber doch noch in Bedrängnis. „Wir waren halt nur sieben Mann und haben dann kräftemäßig schon ziemlich abgebaut. Das lag aber auch daran, dass der Gegener mit zwölf Mann viel gewechselt und damit unheimlich Tempo gemacht hat“, so Lotsch.

Doch Kalbe kämpfte und brachte den Sieg am Ende clever über die Zeit.

VfL Kalbe/Milde: Schröder (14 Punkte), Gericke (9), Lohse (9), Mehlicke (8), Günther (15), Lotsch (22), Schülke.