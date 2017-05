Der FSV Barleben hat am Sonnabend einen Punkt beim VfL Halle 96 geholt.

Barleben (cme) l Nach dem Rückstand durch Matthias von der Weth (31.) glich Denny Piele zehn Minuten vor dem Ende aus. Kurios: Nach dem Führungstreffer musste die Partie für einige Zeit unterbrochen werden. Das Tor fiel um und musste ersetzt werden.

„Wir haben bis zur unfreiwilligen Pause durch die Umbauarbeiten recht schwach gespielt. Halle hatte diese Partie als Endspiel ausgerufen und auch so agiert. Danach waren wir besser in der Partie, hatten mehr Zugriff“, blickt Christoph Schindler auf die erste Halbzeit zurück. Doch auch nach der Pause sah Barlebens Trainer, dass seine Mannschaft hinten zu offen stand. „Wir haben viel zu viele Kontersituationen zugelassen.“ Doch Halle nutzte keine zum zweiten Treffer. So blieben die Barleber im Spiel und kamen zehn Minuten vor dem Ende zum Ausgleich durch Piele. „Der war schon verdient, aber insgesamt war es ein Spiel auf schwachem Oberliganiveau“, so Schindler. Die Hallenser Führung resultierte aus einem Kopfball nach einem Freistoß. Der FSV Barleben ist bereits am Freitagabend wieder gefordert. Ab 18.30 Uhr heißt der Gegner auf dem Anger International Leipzig. Fehlen wird dann unter anderem Marcus Paulik, er sah in Halle seine fünfte Gelbe Karte.

Barleben: Lenhard - Paulik (65. Neumann), Prinz, Falk, Heckeroth, Fricke, Brix (58. Gerwien), Ahlemann, Piele, Kalkutschke, Zimmer.

Torfolge: 1:0 Matthias von der Weth (31.), 1:1 Denny Piele (80.).