Zweiter gegen Erster. So lautet am Sonnabend das Spitzenspiel der Stadtoberliga.

Magdeburg l Im Mittelpunkt des 20. Spieltages der Fußball-Stadtoberliga am heutigen Sonnabend steht ohne Zweifel das Spitzenspiel zwischen dem ärgsten Verfolger Post SV Magdeburg und dem Spitzenreiter 1. FC Magdeburg II, welches um 15 Uhr an der Spielhagenstraße angepfiffen wird.

Die Postler, die ein Spiel weniger als die Club-Zweite ausgetragen haben, sind momentan mit neun Punkten im Hintertreffen. Mit einem Sieg würden sie also den Kampf um Meisterschaft und Landesklasse-Aufstieg wieder spannend machen.

Eröffnet wird der Spieltag aber um 12.30 Uhr in Ottersleben und Olvenstedt, wenn die Landesliga-Reserven des VfB und der Germania zum einen den FC Zukunft und zum anderen den HSV Medizin II empfangen. Am Schwarzen Weg geht es dabei um wichtige Punkte im Kampf um Platz drei, an der Jahnstraße dürfte der Gastgeber klarer Favorit gegen das Schlusslicht sein.

Jeweils Heimrecht genießen die Kellerkinder Aufbau/Empor Ost, SV Beyendorf und SV Seilerwiesen gegen den Fermersleber SV, die TuS-Zweite bzw. den BSV 79. Wobei der SV Seilerwiesen seine Heimspiele nunmehr am Einstein-Gymnasium in Neu Olvenstedt austrägt.

Stadtoberliga

VfB Ottersleben II – FC ZukunftSa 12:30

(Schiedsrichter: Opp, Kreuziger, Graßhoff)

Germania Olvenstedt II – HSV Medizin IISa 12:30

(Schiedsrichter: Ozcan, Feist, Loesche-Pfuhl)

Post SV Magdeburg – 1. FC Magdeburg IISa 15:00

(Schiedsrichter: Becker, Gravert, Wittig)

SV Aufbau/Empor Ost – Fermersleber SVSa 15:00

(Schiedsrichter: Neumann, Krone, L. Pilz)

SV Beyendorf – TuS 1860 Magdeburg IISa 15:00

(Schiedsrichter: Agte, Marmulla, Gruschka)

SV Seilerwiesen – BSV 79Sa 15:00

(Schiedsrichter: Novak Wloczyk, N. Pilz)

1. 1. FC Magdeburg II 19 87: 18 51

2. Post SV Magdeburg 18 63: 16 42

3. TuS 1860 II 18 68: 38 32

4. Roter Stern Sudenb. 18 48: 36 32

5. BSV 79 18 46: 41 31

6. FC Zukunft 17 55: 28 30

7. VfB Ottersleben II 17 48: 30 30

8. FSV 1895 Magdeburg 17 34: 20 26

9. Germ. Olvenstedt II 18 32: 42 21

10. SV Beyendorf 18 26: 81 18

11. SV Seilerwiesen 18 18: 64 10

12. Aufbau/Empor Ost 17 15: 47 8

13. HSV Medizin II 19 18: 97 4