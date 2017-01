Dennis JurackFoto: Eroll Popova

In Dresden starten die Hockey-Herren am Sonntag in der Mitteldeutschen Hallenoberliga in das Wettkampfjahr 2017.

Magdeburg l In der sächsischen Metropole findet die terminlich dreigeteilte Hallen-Meisterschaft der Mitteldeutschen Hockey-Oberliga ihre Fortsetzung. Nach den ersten sechs Partien im alten Jahr geht es an den kommenden beiden Wochenenden mit vier Partien weiter, ehe dann Ende Februar sowie Anfang März die Zielgerade winkt. Bei der anstehenden vierten Punkterunde in Elbflorenz heißen die MSV-Kontrahenten HV Wurzen und SSC Jena. Beide Kontrahenten haben im bisherigen Saisonverlauf unterschiedliche Gesichter gezeigt, sind somit schwer einzuschätzen und unberechbar. Dieses trifft jedoch auch auf die Börde-Mannschaft zu. Mit lediglich einem Sieg sowie einem Remis riss diese bisher wahrlich keine Bäume aus, blieb vorerst weit unter ihren Möglichkeiten und Vorstellungen. Dennoch sieht Spielertrainer und Torhüter Dennis Jurack mit seinem sicheren Defensiv-Duo Piet Jaekel und Routinier Stephan Zeilinga sein Tor erst einmal gut abgesichert. Auch wenn ihm mit Medizin-Student Marc Buse durch Klausuren in den nächsten Spielen ein balltechnisch guter Akteur fehlen wird, setzt er nach der zuletzt schwächelnden Offensiv-Abteilung auf die spielstarken Sebastian Hagemann sowie Maik Rolfsmeyer und hofft auf treffsichere Stürmer. Vor des Gegners Gehäuse fiel den Stadtfeldern bisher einfach zu wenig ein und die Trefferquote war schlecht. So dürften beide Begegnungen am Sonntag schon richtungsweisend über den weiteren Saisonverlauf für die Börde-Herren werden. Jurack legt für den Sonntag jedenfalls eine hohe Elle an und hofft auf vier Zähler aus den beiden Spielen.

