Zum „4. Werderaner Bogenlaufturnier“ fuhren sechs Kuhfelder Bogenläufer.

Kuhfelde l Bei wechselhaften Witterungsbedingungen mit Hagel, Regen, Sturm und Sonne gab es auch spannende Läufe zu beobachten. Die Veranstalter freuten sich sogar - und trotz der widrigen Umstände - über einen Teilnehmerrekord.

Jannik Hinspeter mit toller Premiere

Es gingen insgesamt 57 Bogenläufer an den Start. Darunter auch elf Läufer/innen aus den Niederlanden.

Jannik Hinspeter startete bei seinem ersten großen Bogenlaufturnier. Er freute sich riesig über sein fehlerfreies Schießen und den ersten Platz. In der Altersklasse U12 traditionell siegte er in einer Zeit von 14:23 Minuten.

Sein Vereinskamerad Lukas Kupke machte den Kuhfelder Doppelerfolg perfekt. Lukas kam in 15:40 Minuten durchs Ziel. Die dritte Kuhfelder Nachwuchs-Läuferin ,Hedi Reinicke, lief in einer Zeit von 16:21 Minuten durchs Ziel. Sie erhielt in der Altersklasse U12 „Standard“ die Goldmedaille. Die drei Kuhfelder Nachwuchsläufer starteten auch im Staffel-Wettkampf. Hier konnten alle drei wieder eine super Leistung zeigen. Die mitgereisten Eltern feuerten ihre Kinder lautstark an. Am Ende siegten Hedi, Lukas und Jannik mit einer Zeit von 33:20 Minuten vor dem BSC Hohen Neuendorf mit 34:36 Minuten und den Werderaner Bogenschützen in 38:34 Minuten.

Paul Janikulla ging in der Klasse u17 traditionell-Wertung an den Start. Durch seine guten Schießleistungen siegte er mit einer Zeit von 28:49 Minuten. Thomas Drese belegte in der Altersklasse Ü45 traditionell mit 25:57 Minuten den zweiten Platz.

Peter Gütschow ging zum ersten Mal in der Altersklasse Ü55 traditionell an den Start. Er kam in 32:34 Minuten auf den zweiten Rang ein. In der Mannschaftswertung liefen Paul, Thomas und Peter in 32:04 Minuten auf den sechsten Platz.