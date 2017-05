Der SV Eintracht Salzwedel zeigte sich in bestechender Form und bezwang den Aufsteiger MTV 1880 Beetzendorf mit 6:2 (6:1).

Salzwedel l Bereits in den ersten 45 Minuten machten die Jeetzestädter das halbe Dutzend voll und sorgten folglich früh für die Entscheidung. Während die 09er trotz dieses Heimerfolges auf Rang fünf auf der Stelle treten, müssen die Beetzendorfer im unteren Tabellendrittel der Landesklasse weiter zittern. Der Abstand zur Gefahrenzone beträgt drei Spiele vor Saisonende nur fünf Punkte. Bei den Salzwedelern sind indes die drei Punkte aus dem Heimspiel gegen den SV Krüden/Groß Garz noch nicht einberechnet.

Die Platzherren erwischten vor heimischer Kulisse einen Start nach Maß. Erst vier Minuten waren gespielt, als sich Sebastian Heuer auf der rechten Seite durchsetzte, in die Box des MTV eindrang und in der Mitte den besser postierten Marcel Peters sah. Dieser musste aus kurzer Distanz nur noch zum 1:0 einschieben. In der Folge brannte vor allem die Mannschaft von Burghardt Schulze ein wahres Feuerwerk ab. Nachdem Stefan Heuer (6./knapp vorbei, 7./stark gehalten) zwei Großchancen zum 2:0 ausließ, machte es sein älterer Bruder Sebastian kurze Zeit später besser. Nach einem gechippten Ball von Gregor Roth beförderte Heuer das Leder ins Beetzendorfer Tor - 2:0 (12.).

Praktisch im Gegenzug dann aber der erste Dämpfer für die stark aufspielende Eintracht. Auf einmal tauchte der Rechtsaußen frei vor Dean Kamith im Salzwedeler Tor auf und schlenzte das Leder gekonnt ins lange Eck zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Salzwedeler blieben davon aber unbeeindruckt. Stefan Heuer setzte sich gegen mehrere Bewacher durch und zog aus spitzem Winkel ab. Beim Klärungsversuch hatte der MTV-Manndecker Tobias Seifert Pech, dass der Ball ins eigene Tor sprang - 3:1. Damit war der Torhunger der Gastgeber aber längst noch nicht gestillt. Nur drei Zeigerumdrehungen später klingelte es zum vierten Mal im Kasten von Dennis Panhey. Auf einmal marschierte Sebastian Heuer unbedrängt aufs gegenerische Tor zu und verwandelte lässig unten links zum 4:1.

Wieder nur sechs Minuten später durfte sich auch der jüngere Bruder Stefan in die Torschützenliste eintragen. Roth fand nach starker Einzelleistung am zweiten Pfosten den Linksaußen, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste - 5:1 (23.). Es war eine spektakuläre Anfangsphase, in welcher die Mannschaft von Mayk Zürcher überhaupt nichts zu bestellen hatte. Folglich reagierte der Übungsleiter noch vor dem Pausentee und brachte Sebastian Spychalski für den überforderten Holger Fritsche. Doch die gewünschte Veränderung brachte dieser Wechsel vorerst nicht. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff durch den souveränen Schiedsrichter Kevin Schulz machte Peters seinen Doppelpack zum 6:1-Halbzeitstand perfekt.

In den zweiten 45 Minuten verflachte die Partie zusehends. Die Eintracht tat in der zweiten Hälfte nicht mehr als nötig, ohne allerdings die Kontrolle über dieses Spiel zu verlieren. Der Aufsteiger nutzte die 15-minütige Pause, um sich neu zu sortieren, stand fortan tiefer und hatte im Mittelfeld nun etwas mehr Zugriff auf den Gegner. Während Salzwedels Roth das 7:1 verpasste (53./Glanzparade), machte es Fabian Panhey auf der anderen Seite besser und verkürzte auf 2:6. Nach Vorlage von Timm Müller war der Torjäger auf und davon und überlupfte anschließend den herannahenden Salzwedeler Schlussmann. Im weiteren Spielverlauf passierte so gut wie nichts mehr. Der Schulze-Elf fehlte in der zweiten Hälfte einfach der Biss, weiter nachzulegen, so dass aus der großen optischen Überlegenheit kein weiteres Kapital geschlagen werden konnte.

Torfolge: 1:0 Marcel Peters (4.), 2:0 Sebastian Heuer (11.), 2:1 Keine Angabe (13.), 3:1 Tobias Seifert (14./Eigentor), 4:1 Sebastian Heuer (17.), 5:1 Stefan Heuer (23.), 6:1 Marcel Peters (44.), 6:2 Fabian Panhey (56.).

Schiedsrichter: Kevin Schulz (Tangermünde).

Besondere Vorkommnisse: Keine.

Zuschauer: 86.

SV Eintracht Salzwedel 09: Kamith - Seehausen, Pietscher, Roth, Liestmann, Gebert (59./St. Schmidt), St. Heuer, Peters, Se. Heuer (72./Müller), Schreiber, Liebrecht (66./N. Schmidt).

MTV 1880 Beetzendorf: D. Panhey - Seifert, k. A., Banse, Sobolowski, T. Fricke (68./S. Fricke), Müller, Fritsche (43./Spychalski), Diekmann, F. Panhey, Schulz.