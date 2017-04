Die Nachwuchs-Leichtahtleten von Union Schönebeck überzeugten in Bernburg. Insbesondere im Sprint waren sie erfolgreich.

Bernburg l Vor kurzem fand in Bernburg der 5. Sparkassen-Cup der Leichtathleten statt. Zu diesem Event hatten 413 Aktive aus 38 Vereinen gemeldet. Mit dabei waren auch 14 Leichtathleten von Union Schönebeck. Die Bedingungen waren nicht ideal an diesem Wettkampftag, da es sehr windig und kalt war. Trotzdem wurden sehr gute Ergebnisse erzielt.

Den Anfang machte Lucy Döring in der Altersklasse (AK) W 12 über 75 Meter. In ihrem Vorlauf lief sie 10,75 Sekunden und qualifizierte sich damit für den Endlauf. Hier konnte sie sich noch einmal steigern und sprintete in neuer persönlicher Bestzeit von 10,53 Sekunden auf den zweiten Platz. Lucy musste sich nur um einen Wimpernschlag der Siegerin geschlagen geben. Im 800 Meter-Finale setzte sie sich als Siegerin in 2:47,80 Minuten durch. Im Weitsprung ereilte sie das Schicksal, was schon vielen anderen passiert ist: Sie beendete den Wettkampf ohne gültigen Versuch.

In der AK W 13 starteten Carolin und Ulrike Wannagas sowie Marie-Kathrin Rädel. Im 75 Meter-Sprint erreichten Carolin und Marie den Endlauf. In einem spannenden Finale lief Carolin auf Platz zwei in einer Zeit von 10,53 Sekunden, was zugleich persönlichen Bestwert (PB) entsprach, und Marie erreichte den vierten Platz in 10,81 Sekunden, wobei sie im Vorlauf mit 10,76 Sekunden persönliche Bestzeit lief. Ulrike erzielte mit 11,49 Sekunden ebenfalls eine neue PB. Im Weitsprung setzte sich das Trio ebenfalls gut in Szene. Carolin sprang 4,61 Meter (PB) weit, was den zweiten Platz bedeutete. Marie wurde Sechste mit 4,35 Metern (PB) und Ulrike erreichte eine Weite von 3,61 Metern (PB) und den 15. Platz.

In der AK W 14 blieb Jasmin Tietze hinter den Erwartungen zurück. Im Weitsprung erreichte sie mäßige 4,38 Meter und über 100 Meter sprintete sie 13,93 Sekunden.

Die Jüngsten standen den Älteren in nichts nach und erzielten ebenfalls zahlreiche Bestleistungen und Platzierungen. So konnte sich in der AK M 9 Luca-Maximilian Reimer gleich zwei Mal über den Bronzeplatz freuen – über 800 Meter mit einer Zeit von 3:09,42 Minuten und im Weitsprung mit gesprungenen 3,22 Metern (PB). Einen weiteren Sieg steuerte Vivien Kunze bei. Sie gewann in der W 9 das Ballwerfen mit einer Weite von 24,50 Metern. In derselben Disziplin reichten 35 Meter für Skrollan Stina Lahne zum dritten Platz.