Die ZLG Atzendorf gewinnt zwei von vier Turnieren der Hallenserie.

Förderstedt (gdö/ejo) l An zwei Tagen rollte am Wochenende in der Sporthalle in Förderstedt der Ball. Der traditionelle Hallen-Cosic-Cup der ZLG Atzendorf stand an. Bei vier verschiedenen Turnieren hatten sich am Sonnabend und Sonntag von der Jugend bis zu den Alten Herren die Teams aus dem Salzlandkreis miteinander gemessen.

Alte Herren gewinnen Auftakt

Nach spannenden zehn Turnierspielen gewannen die Alten Herren der ZLG Atzendorf das Auftaktturnier der Cosic-Hallencupserie 2017 in der Förderstedter Turnhalle. Im Finalspiel gewann die gastgebende ZLG gegen den FC Bode Löderburg mit 6:2. Den dritten Platz belegten die Alten Herren des ESV Lok Güsten vor dem SV Altenweddingen. Die Roten Teufel aus Schönebeck und die Pokerrunde Förderstedt liefen auf den Rängen fünf und sechs ein. Die Schiedsrichter kamen ohne Strafen aus, was auch von der technisch guten und fairen Spielweise zeugte.

Nach der Absage der TSG Unseburg/Tarthun wegen Personalmangel wurde das Turnier der Männer am Abend nur mit sieben Mannschaften ausgetragen. Es konnte am Vormittag kurzfristig keine achte Mannschaft für das Männer-Turnier gefunden werden. Die ZLG Atzendorf stellte dieses Jahr zwei Mannschaften für das einzige Hallenturnier der Wintervorbereitung auf. Es war nach den ersten Trainingseinheiten der Auftakt der Vorbereitung auf die zweite Halbserie.

Bilder Turniersieger bei den Männern war die ZLG Atzendorf. Hinten (von l.): Fred Lenze, Sascha Eisenträger, Michael Gehrke, Kay Faatz, Sebastian Tolle, Daniel Ebel...



Für Bode Löderburg gab es beim Cosic-Cup keine Siege. Die Gelb-Schwarzen kassierten zwei Niederlagen bei den Männern. Foto: Enrico Joo



Toller Erfolg für die ZLG Atzendorf: Die Blau-Weißen beendeten ihr eigenes Turnier auf dem ersten Platz. Foto: Enrico Joo



Nach spannenden elf Turnierspielen gewann die ZLG Atzendorf I vor dem SV Fortuna Magdeburg II das Cosic-Cup-Turnier der ersten Herren in Förderstedt. Im Finale verspielte die SV Fortuna Magdeburg II eine 2:0-Führung gegen die ZLG I in den letzten Minuten. Das Spiel endete 2:2. Im Neunmeterschießen hatte die ZLG mit 4:3 dann das Glück auf ihrer Seite. Den dritten Platz belegte Groß Rosenburg vor Förderstedt.

Sudenburg gewinnt ungeschlagen

Ungeschlagen und verdient sicherten sich die Nachwuchs-Fußballer von Roter Stern Sudenburg den Turniersieg beim C-Jugendturnier nach zehn spannenden Spielen. Zweiter wurde die ZLG Atzendorf I, die nur gegen den Turniersieger verlor. Den dritten Platz belegte die SG Neundorf/Güsten der vor ZLG II und dem SV Groß Rosenburg. Die Turnierleitung um Hilmar Fuß, Hans-Joachim Joeks und Bernhard Knoll lobte die technisch gute und faire Spielweise aller Mannschaften.

Das letzte Turnier der Hallen-Cosic-Cup-Serie war das Turnier der Reservemannschaften. Nach spannenden Vorrundenspielen hatten sich der SV Förderstedt II/Biere, der FC Bode Löderburg II, die TSG Unseburg/Tarthun II und die ZLG Atzendorf II für die Halbfinals qualifiziert. Im Spiel um Platz drei gewann die ZLG Atzendorf II mit 7:1 gegen Bode Löderburg II. Erster wurde der SV Förderstedt II/Biere durch ein 7:0 gegen die TSG Unseburg/Tarthun II.