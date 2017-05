Griebens Keeper Tobias Eckhardt jubelt hier nach dem zweiten Treffer von Aaron Kaul. Er hatte die Mannschaft immer wieder motiviert und an den Sieg geglaubt. Foto: Thomas Wartmann

Was für ein Spektakel! Der SV Grieben hat auf eigenem Platz das heiße Derby gegen Germania Tangerhütte gewonnen.

Grieben l Nachdem die Gäste lange wie die Sieger aussahen, drehten die Griebener die Partie in den letzten zehn Minuten. Die Griebener Spieler sangen „Derbysieger“ und „Spitzenreiter“ und feierten den Sieg ausgelassen. Der erste Platz bleibt ihnen erhalten. Und der lange angestrebte Aufstieg ist zum Greifen nah.

Will der SV aber überhaupt in die Landesklasse hoch? „Wir müssen uns mit dem Vereinsvorstand zusammensetzten. Der Aufstieg ist eine finanzielle Herausforderung, wenn alles stimmen sollte, steigen wir natürlich auch auf“, sagte Trainer Andras Witte dazu nach dem Spiel.

Ein klarer Marschbefehl in Richtung Landesklasse sieht anders aus.

Kämpferisch haben die Griebener für die Landesklasse das Herz aber am rechten Fleck. Lange liefen sie dem 0:1- Rückstand durch Sascha Studte in der achten Minute hinterher, ehe sie in den letzten Minuten das Spiel drehten. Erst glich Carsten Horn aus (84.), dann machte Aaron Kaul mit einem Doppelpack alles klar.

SV Grieben: Tobias Eckardt - Johannes Riebold, Bennet Kaul (70. Tobias Houchmuth) , Gunnar Wende, Danny Almeide Aquila, Malvin Möws, Aaron Kaul, Martin Albrecht (90., Marc Fuhrmann), Christian Wittwer (46. Christian Wittwer) , Carsten Horn, Thomas Eckstedt.

Tangerhütte: Dennis Roussiere - Frederic Gürtler,

Eric Riethmüller, Dennis Tiefenbach, Jörn Schumacher, Sören Buchholz, Patrice Boehm, Sascha Studte (79., Rosario Schulze), Robert Taube (82., Felix Taube), Florian Schwarz, Christian Englich.

Tore: 0:1 Sascha Studte (8.), 1:1 Carsten Horn (84.), 2:1 Aaron Kaul (87.), 3:1 Aaron Kaul (90.+3).

Rote Karte: Rosario Schulze (90.+3/Tangerhütte).