Im Derby der Landesliga hat Medizin Uchtspringe durch einen 3:2-Erfolg über Heide Letzlingen den Klassenerhalt fast sicher.

Uchtspringe l Dagegen müssen wohl die Westaltmärker Abschied nach dieser Niederlage aus der Liga nehmen.

Die Partie lief gleich auf Hochtouren. Schon nach wenigen Augenblicken tauchte Stefan Saluck frei vor dem Medizin-Gehäuse auf, traf die Kugel nicht richtig, sodass Keeper Markus Falk rettete. Wie man es besser macht, zeigten die Mediziner. Christoph Scheel spielte Marcel Brinkmann in der Spitze an und der knallte das Leder per strammem Abschluss zum 1:0 in die Maschen.

Trotzdem wirkten die Gäste agiler. „Das ist Abstiegskampf. Haut euch rein hier“, versuchte Uchtspringes Michael Runge seine Mitspieler wachzurütteln. Das zeigte auch kurz Wirkung. Marcel Brinkmann, bedient von Manuel Stoppa, war wieder frei vor dem Kasten, schoss diesmal daneben. Kurz darauf war Stoppa wieder Ausgangspunkt der nächsten Gelegenheit. Diesmal hieß der Adressat Mathias Lenz, der auf Ramon Schröder passte, dieser aber traf auch nicht.

So stand es nach 26 Minuten plötzlich 1:1. Stefan Saluck setzte sich gegen Michael Runge durch, legte quer und Kay Knackmuß schoss locker ins leere Tor. Der Gast schien Oberwasser zu bekommen. In der 38. Minute patzte Gästetorwart Thomas Lubke. Bei einem Freistoß von Christoph Scheel kam er aus seinem Kasten. Nur Manuel Stoppa war per Kopf zur Stelle – 2:1 Uchtspringe. So ging es auch in die Kabinen.

Nach der Pause rückten die Schiris immer mehr in den Mittelpunkt. Zunächst netzte Ramon Schröder ein, doch der Assistent winkte Abseits. Auf rechts enteilte Sebastian Lilge legte rüber zu Christoph Scheel, der das 3:1 markierte. Hier gab es noch leichte Proteste der Gäste. Das änderte sich nach 58 Minuten schon etwas deutlicher, als das Leder im Medizin-Tor lag. Doch Schiri Strackeljahn entschied auf Torwartbehinderung.

Wenig später wurde es richtig hitzig. Nach einer Ecke die abgewehrt wurde, wollte Mathias Lenz einen Konter starten, wurde unter heftiger Umarmung eines Letzlingers durch ein taktischen Foul gebremst. Lenz hatte versucht, sich mit allen Mitteln zu befreien. Dies löste eine Rudelbildung aus, die der Schiri aber selbst mit energischem Einsatz erstickte. Es gab dreimal Gelb.

Letzlingen gab trotz des Rückstandes nicht auf. Ein Freistoß von Ingo Wiegmann zischte knapp über die Latte. Uchtspringe setzte auf Konter, doch meist wurden diese durch einen Pfiff beendet, weil der Assisten mit der Fahne winkte, wie auch bei einem weiteren vermeintlichen Tor von Marcel Brinkmann. Richtig spannend wäre es sicher nochmal geworden, wenn Andreas Schnecke frei vor dem Gehäuse getroffen hätte. Schlussmann Markus Falk verhinderte dies mit einer Glanzparade. Auf der Gegenseite scheiterte Brinkmann nochmals am Gästetorwart.

So brach die Nachspielzeit an und die Schulz-Elf schien im sicheren Hafen. Doch Stefan Saluck veredelte eine Hereingabe per sehenswertem Absatzekick zum Anschlusstreffer. Da waren aber bereits drei der vier Zusatzminuten um. Medizin Uchtspringe unterband den letzten Versuch. Danach war Schluss.

Torfolge: 1:0 Brinkmann (2.), 1:1 Knackmuß (26.), 2:1 M. Stoppa (38.), 3:1 Scheel (55.), 3:2 Saluck (90.).

Medizin Uchtspringe: Markus Falk - Thomas Roggenthin, Daniel Gassel, Michael Runge, Manuel Stoppa, Christoph Scheel, Sebastian Lilge, Max-Marten von Stachelski (55. Stephan Niebuhr), Marcel Brinkmann, Ramon Schröder (63. Patrick Bonatz), Mathias Lenz (63. Florian Klukas).

FSV Heide Letzlingen: Thomas Lubke - Andreas Schnecke, Tobias Benecke, Andreas Schmidt, Florian Pawlowsky, Ingo Wiegmann, Fabian Schlamann, Stefan Saluck, Marc Schlamann (68. Nico Voigt), Marcel Grabau, Kay Knackmuß.