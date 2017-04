Zusammenfassung des 24. Spieltages der Fußball-Landesliga Nord.

Statistik FSV Heide Letzlingen - SV Westerhausen 1:4 (0:2). Torfolge: 0:1 Michaelis (37.), 0:2 Timpe (45.), 0:3 Fricke (53.), 1:3 (76.), 1:4 Timpe (83.). FSV Heide Letzlingen: Marc Mette - Sebastian Ilze, Andreas Schmidt, Christian Wernecke, Günter Ahlfeld (46. Stefan Saluck), Florian Pawlowsky, Ingo Wiegmann (71. Nico Voigt), Fabian Schlamann, Marcel Grabau, Kay Knackmuß, Christian Palutke. SV Westerhausen: Erik Elsner - Steven Pflug (82. Sebastian Werner), Steffen Kittke, Eicke Timpe, Marcel Fricke, Ronny Borchardt, Daniel Weber (73. Oliver Dolch), Friedrich Reitzig, Steffen Hägemann, Christoph Klöppel (73. Florian Brinkmann), Marco Michaelis. TSG Calbe - Grün-Weiß Ilsenburg 4:2 (1:0). Torfolge: 1:0 Viser (10.), 2:0 Dübecke (50.), 3:0 Dübecke (FE, 54.), 4:0 Schellbach (60.), 4:1 (76.), 4:2 Gottowik (76.). TSG Calbe: Benjamin Richter - Keven Harms, Alexander Voigt, Sebastian Zapke, August Schultz, Florian Schmidt (83. Phillip Schönian), Vit Fiser, Lucas Michaelis (44. Pascal Weber), Christian Baartz, Alexander Schellbach (64. Sven Noack), Lucas Dübecke. Grün-Weiß Ilsenburg: Sebastian Mrochen - Mathias Egnik, Marcel Bräunel, Alexander Himburg, Dawid Lozinski, Marcell Reuss, Konrad Babeczko, Tommy Berndt, Jakub Chabera, Camillo Maak, Martin Gottowik. Schiedsrichter: Christian Petzka (Oliver König, Maximilian Otto). SV Irxleben - M. Uchtspringe 3:1 (2:0). Torfolge: 1:0 Andreas Krause (16.), 2:0 Simon Schwenke (45.), 3:0 Timo Lange (48.), 3:1 Ramon Schröder (64.). SV Irxleben: Daniel Koch - Adrian Reich, Norman Thiele, Andreas Krause, Simon Schwenke (86. Martin Dauer), Timo Lange, Andre Beck, Kevin Köhler (67. Philipp Hartmann), Tino Ahlemann, Phillip Kölling (67. Daniel Helmecke), Steven Hahn. Medizin Uchtspringe: Alexander Schulz - Thomas Roggenthin, Chris Schewe (63. Jörn Schulz), Robin Stoppa, Manuel Stoppa, Sebastian Lilge, Johannes Neuber (46. Florian Klukas), Max-Marten von Stachelski, Stephan Niebuhr, Ramon Schröder, Mathias Lenz. Schiedsrichter: Armin Hamidi (Maximilian Presser, Andre Hoffmann). VfB Ottersleben - VfB Germania Halberstadt II 2:4 (0:1). Torfolge: 0:1 Kasal (19.), 1:1 Purrucker (56.), 1:2 Ladji Lahi Sidibe (66.), 1:3 Tschiedel Do Prado (73.), 2:3 Lehrmann (90.), 2:4 Ladji Lahi Sidibe ((90.+3). VfB Ottersleben: Benjamin Wende - Dennis Quirin, Daniel Angueria Rey, Lukas Prenzer (88. Benedikt Plehn), Matthias Malchau, Lennart Richter, Rene Slawinsky (75. Henriko Lehrmann), Nico Köhler, Florian Purrucker, Robert Reichel, Matthias Dieterichs. VfB Germania Halberstadt II: Christoph Klötzer - Felix Kanter (89. Laurin Kreß), Niclas Müller, Tobias Wanka, Laurin Keß, Daniel Krämer, Wesley Hähre (60. Jakob Frye), Ladji Lahi Sidibe, Danny Wersig, Daniel Kasal, Tschiedel Do Prado. Schiedsrichter: Christopher Bethke (Marko Schmidt, Felix Steinhoff). Union Heyrothsberge - TuS SW Bismark 3:2 (1:1). Torfolge: 0:1 Rämke (9.), 1:1 Bach (20.), 2:1 Bach (48.), 2:2 Rämke (65.), 3:2 Rieche (68.) SV Union Heyrothsberge: Christopher Biegelmeier - Martin Preuckert, Nico Nazare Vaz, Marcus-Antonio Bach (71. Patrick Stockmann), Christian Krümling, Karsten Voelckel, Christian Kloska, Tim Rieche, Nils Fischer, Mike Pinno (82. Max Zimmermann), Daniel Stridde (87. Marco Frigerio). TuS Bismark: Hannes Gust - Martin Köhn (56. Jonas Gagelmann), Artem Sikulyski, Carlo Rämke, Michael Metzger, Christoph Grabau, Max Voigt, Michael Fichte, Ivan Pylypchuk (62. Erik Bartsch), Daniel Grützmacher, Philipp Grempler. Schiedsrichter: Tim Gräbitz (Thomas Witter, Hannes Bischoff). Germania Olvenstedt - Einheit Wernigerode 1:1 (0:0). Tore: 0:1 N. Schmidt (73.), 1:1 Bode (87.). Germania Olvenstedt: Manuel Herzog - David Schäfer (70. Thomas Zabel), Matthias Meinecke, Rene Müller (76. Dominik Hausmann), Robert Puchowka, Michael Frank, Patrick Kohrmann, Andreas Bode, Max Böhme (59. Florian Reichert), Christian Loth, Florian Dethlefsen. FC Einheit Wernigerode: Andre Helmstedt - Oliver Schmidt, Mathias Günther, Sascha Fiege, Andy Wipperling, Marius Sturm (82. Benedikt Scheffler), Yunuz-Kevem Leventyüz, Sebastian Schenk, Christian Harenberg, Tobias Plantikow (60. Nick Schmidt), Philipp Hinze. Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Klaus Stock, Detlef Fricke). Stahl Thale - SV Förderstedt 2:1 (1:1). Torfolge: 0:1 Bolze (6.), 1:1 Meldau (20.), 2:1 Lippert (78.). SV Stahl Thale: Florian Hottelmann - Andreas Dub, Marcel Köhler (85. Hannes Gärtner), Andy Lippert, Ramon Köhler (83. Danilo Köhler), Kai Meldau, Artjoms Lonscakovs, Alexander Michaelis, Jonas Kohl, Reinis Broders, Max Binsker. Schiedsrichter: Hendrik Strackeljan (Lukas Müller, Frank-Detlef Stietzel). SV Förderstedt: Marco Janich - Maximilian Loch, Philipp Früchtel, Christian Conrad, Tobias Hausdorf, Przemyslaw Kucybala, Timo Jahn (73. Thomas Conrad), Isa Hogir, Necirvan Isa, Marcus Bolze, Michael Buschke. Kreveser SV - Union Schönebeck 0:5 (0:1). Torfolge: 0:1 Herzog (22.), 0:2 Balder (48.), 0:3 Garmann (83.), 0:4 Glage (86.), 0:5 Möbes (90.+1). Kreveser SV: Björn Diezel - Hannes Bade, Nils Pieper (63. Robert Grünwald), Jann Grünwald, Christian Bissinger, Andreas Thiede, Steven Hohmeier, Manuel Neumann, Sven Hintze, Andre Bissinger, Tino Krüger. Union Schönebeck: Stephan Pingel - Philipp Neugebauer (76. Florian Neugebauer), Aaron Schäfer, Mathias Braunert, Michael Herzog, Philipp Glage , Mathias Rhode, Christoph Irmscher, Philipp Garmann (84. Norman Möbes), Benjamin Balder (69. Denny Klepel), David Kühn. Schiedsrichter: Mike Weiß (Florian Hösel, Heinz Schwarzlose).

Stendal l Ohne größere Überraschungen aber mit zahlreichen Toren endete der 24. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord. Spitzenreiter Union Schönebeck blieb ohne Probleme beim Tabellenschlusslicht, Kreveser SV, und gewannen mit 5:0. Ebenso schadlos hielten sich die Verfolger, die TSG Calbe und der SV Westerhausen, die in ihren Spielen erfolgreich blieben. Dagegen musste Einheit Wernigerode sich mit einem Unentschieden beglücken. Im Tabellenkeller bleibt es unverändert, da sowohl der SV Medizin Uchtspringe sowie Letzlingen, Förderstedt und Krevese verloren.

FSV Heide Letzlingen - SV Westerhausen 1:4 (0:2). Der FSV Heide Letzlingen tritt weiterhin auf der Stelle und wartet seit über einem halben Jahr auf den ersten Erfolg. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit musste der Gastgeber durch Tore von Michaelis (37.) und Timpe (45.) mit zwei Gegentreffer in die Kabine gehen. Nach acht gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit erhöhte Marcel Fricke auf 3:0, ehe die Hausherren in der 76. Spielminute verkürzen konnten. Die erhoffte Schlussoffensive blieb seitens des FSV aus, so dass die Gäste durch den zweiten Treffer von Timpe den 4:1-Sieg perfekt machten.

TSG Calbe - Grün-Weiß Ilsenburg 4:2 (2:0). Die TSG Calbe hat den Negativlauf der vergangenen Wochen beendet. Vit Fiser brachte den Gastgeber in der 10. Spielminute in Führung, mit der es auch in die Halbzeit ging. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Dübecke mit einem Doppelpack (50., 54.) die TSG mit 3:0 in Front. Als Alexander Schellbach zum 4:0 traf, schien die Partie bereits vorentschieden, jedoch kam der Gast nochmals durch zwei Tore in der 76. und 78. Spielminute zurück, so dass es nur 4:2 stand aus sicht der Calbenser. Diese Führung hielt jedoch bis zum Schlusspfiff bestand.

SV Irxleben - Medizin Uchtspringe 3:1 (2:0). Andreas Krause und Simon Schwenke brachten den SV Irxleben in der ersten Halbzeit mit 2:0-Toren in Führung. Nur drei Spielminuten nach Wiederanpfiff legte Timo Lange mit dem Treffer zum 3:0 nach. Mit dem Treffer von Ramon Schröder in der 64. Spielminute versuchten die Gäste auf den Ausgleich zu drängen. Dies gelang den Medizinern jedoch nicht, so dass es bei der 1:3-Auswärtsniederlage blieb. In der Tabelle bleiben die Altmärker auf dem ersten Nichtabstiegplatz.

VfB Ottersleben - Germania Halberstadt II 2:4 (0:1). Die Wundertüte der Liga bleibt weiterhin unberechenbar. Beim VfB Ottersleben gelang der Oberliga-Reserve von Germania Halberstadt ein 4:2-Erfolg. Kasal markierte die frühe Führung, die erst in der zweiten Halbzeit durch Purrucke ausgeglichen wurde. In der Folge erhöhten die Gäste den Druck und erzielten zwei Treffer zur 3:1-Führung. Turbulent verlief die folgende Schlussphase in der Ottersleben zunächst auf 2:3 in der 90. Spielminute verkürzte, jedoch in der 94. Spielminute den 2:4-Gegentreffer schlucken mussten.

Union Heyrothsberge - TuS SW Bismark 3:2 (1:1). Union Heyrothsberge hat sich durch den 3:2-Sieg gegen den TuS SW Bismark gehörig Luft zu den abstiegsbedrohten Rängen verschafft. Zunächst gingen jedoch die Gäste durch Rämke in der 9. Spielminute in Führung, die Marcos Antonio Bach zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Bach der in der 48. Spielminute traf. Diese Führung hielt bis 65. Spielminute als Rämke mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 ausglich, ehe drei Minuten später Tim Rieche zum 3:2-Siegtreffer traf.

Germania Olvenstedt - Einheit Wernigerode 1:1 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit brachte Nick Schmidt den Tabellenzweiten aus dem Harz in der 73. Spielminute in Olvenstedt in Führung. Diese konnte jedoch nicht gehalten werden, da Top-Goalgetter Andreas Bode für seine Farben kurz vor Spielende (87.) zum 1:1-Endstand ausglich. Die Wernigeröder stehen nach dem Unentschieden nun auf Platz drei, während die Germania aus Olvenstedt den zehnten Platz behält.

SV Stahl Thale - SV Förderstedt 2:1 (1:1). Früh brachte Marcus Bolze (4.) den SV Förderstedt bei Stahl Thale mit 1:0 in Führung und ließ die Hoffnungen auf einen Auswärtserfolg im Abstiegskampf hochleben. Diese wurden aber in der 20. Spielminute zu nichte gemacht, als Meldau für den Gastgeber zum 1:1-ausglich. Nach der Pause erhöhten die Hausherren den Druck und erzielten durch Andy Lippert in der 65. Spielminute den 2:1-Siegtreffer. Der SV Förderstedt bleibt somit auf den Abstiegsrängen, während Stahl Thale auf den siebenten Rang klettert.

Kreveser SV - Union Schönebeck 0:5 (0:1). Wie ein echter Spitzenreiter trat Union Schönebeck beim Kreveser SV, Tabellenschlusslicht der Landesliga Nord, auf. In der ersten Halbzeit markierte Michael Herzog den ersten Treffer, der in der zweiten Halbzeit durch Benjamin Balder (48.) auf 2:0 erhöht wurde. Nach einem zwischenzeitlichen verschossenen Elfmeter der Gastgeber startete der Gast eine wahre Schlussoffensive und erzielte durch Garmann (83.), Glage (86.) und Möbes (90.) den 5:0-Endstand. Damit bleibt Union Schönebeck unangefochten Tabellenführer, während der KSV so gut wie sicher abstiegen ist.