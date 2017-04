Der 24. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga in der Zusammenfassung.

Statistik E.mpor Kamern - SG BSC/Möringen II 7:4 (4:1). Torfolge: 1:0 Alexander Deutschmann (3.), 2:0 Martin Riehling (6.), 2:1 Sebastian Bornemann (13./ET), 3:1 Alexander Deutschmann (24.), 4:1 Hendrik Kannenberg (34./ET), 5:1 Silvio Schulz (56.), 6:1 Stephan Wollherr (61.), 6:2 Henner Westphal (68.), 6:3 Ricky Flint (76.), 7:3 Sven Käding (79.), 7:4 Heiko Erdmann (88.). Empor Kamern: Steve Neumann - Kai-Uwe Bröcker (72. Florian Birkholz), Alexander Seidel, Martin Riehling (46. Silvio Schulz), Benjamin Scheel, Johannes Pfüller, Domenico Schluricke, Stephan Wollherr, Patrick Seidel, Alexander Deutschmann, Martin Bartsch. SG BSC Stendal/Möringer SV II: Hendrik Kannenberg - Henner Westphal, Ricardo Peters, Thomas Goda, Muzli Melchin, Kai Lutzki, Ricky Flint, Toni Thiemann, Heiko Erdmann, Christoph Baraniak, Nico Wiegel. Schiedsrichter: Niclas Dirk (Uwe Huth, Christopher Fischer). Medizin Uchtspringe II - Eintracht Lüderitz 1:1 (1:0). Torfolge: 1:0 Lukas Tein (45.), 1:1 Kay Sturm (61.). Medizin Uchtspringe II: Florian Beckmann - Nicklas Knepper, Sascha Piorr, Tristan Burghard, Daniel Herrmann, Lukas Stein, Ulf Stoppa, Chris Lux, Martin Obst, Gunnar Peters, Tino Ritter. Eintracht Lüderitz: Ben Paetsch - Sandro Stutzer, Andy Pielniok, Florian Wagner, Stephan Müller (8. Jens Tuchen), Kay Sturm, Marvin Schmidt, Gerry Westphal (17. René Zabel), Jens-Armin Damker, Kevin Tuchen, Guido Schlief. Schiedsrichter: Fabian Wichmann (Mathias Bock, Justin Miemel). Germania Klietz - KSG Berkau Torfolge: 0:1 Andreas Duhm (6.), 0:2 Marcel Düwert (11.), 1:2, 2:2 Tobias Völker (32., 45.), 3:2 Konrad Weber (62./ET), 3:3 Martin Duhm (80.). Germania Klietz: Torsten Kannenberg - Patrik Blümner, Florian Hochheim, Jens Ungnade, Marcus Blümner, Tom Faltis, Willi Glimm (59. Tobias Koch), Sebastian Liermann, Philipp Schulz, Tobias Völker, Robert Kertz (75. Marco Jeske). KSG Berkau: Christian Arnold - Otto Fechner (66. Ronald Weber), Jörg Otte, Niclas Schmundt, Marcel Düwert, Martin Duhm, Andreas Duhm, Mario Nitsche, Guido Kersten, Konrad Weber, Steven Fuchs . Schiedsrichter: Klaus Reimer (Detlef Kleinat, Florian Kleinat). Preußen Schönhausen - Kickers Seehausen 0:0. Preussen Schönhausen: Tobias Elling - Benjamin Heidenreich, Alexander Huth, Sebastian Brose, Richard Strehmel, Markus Graw, Mario Brandt (77. Dennis Bacholke), Kevin Bacholke, Sven Voigt, Sandro Tessmer, Stefan Lemme. Kickers Seehausen: Andy Neuhäuser - Danilo Neuhäuser, Karl Richard Mewes, Maik Kairys, Lars-Patrick Assmann (42. Michael Prycia), Marvin Simon, Robert Krogull, Marcel Wiehetek, Pascal Müller, Philipp Leue (14. David Ulrich), Stephan Müller. Schiedsrichter: Leon Rothe (Karsten Fettback, Julien Stolze). SV Grieben - Rossauer SV 4:2 (2:1). Torfolge: 1:0 Danny Almeida Aquila (11.), 2:0 Malvin Möws (18.), 2:1 Christian Feger (34.), 3:1 Danny Almeida Aquila (51.), 3:2 Julius Riemann (54.), 4:2 Aaron Kaul (90.). SV Grieben: Tobias Eckardt - Johannes Riebold, Robin Zander, Gunnar Wende (49. Martin Albrecht), Lucas Brandt (85. Steven Harmuth), Danny Almeida Aquila, Malvin Möws (71. Nino Witte), Aaron Kaul, Christian Wittwer, Max Häußler, Thomas Eckstedt. Rossauer SV: Philipp Schulz - Lucas Sannemann, Norman Pehl, Daniel Rathmann,, Lars Bergmann, Christian Worsch, Christian Feger Julius Riemann, Fabian Elling (67. Hannes Kalkofen), Rene Maiburg (67. Florian Stahl), Stefan Wallmann. Schiedsrichter: Andreas Last (Hannes Westphal, Walter Brockmann).

Stendal l Der 24. Spieltag der Kreisoberliga war, bis auf das torlose Remis zwischen Preußen Schönhausen und Kickers Seehausen, ein torreicher Spieltag. Im Kampf um den Aufstieg gelang dem SV Grieben ein 4:2-Erfolg gegen den Rossauer SV. Ein wahres Torfestival boten die Partien zwischen Kamern und BSC/Möringer SV II sowie Germania Klietz und der KSG Berkau.

Empor Kamern - SG BSC/Möringen II 7:4 (4:1). Ein wahres Spektakel sahen die Zuschauer in Kamern. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte sich Empor in Torlaune und ging durch zwei Treffer von Deutschmann, einem Tor von Riehling sowie einem Eigentor auf eigener und gegnerischer Seite mit 4:1-Toren in die Kabinen. Auch nach der Pause hielt der Sturmlauf von Empor an, die durch Schulz und Wollherr auf 6:1 erhöhten. Nach zwei Gegentreffern durch Westphal und Flint, setzte Sven Käding mit seinem Tor den Schlusspunkt unter den 7:3-Erfolg der Hausherren.

Medizin Uchtspringe II - Eintracht Lüderitz 1:1 (1:0). Als vieles auf ein torloses Remis zur Halbzeit deutete, netzte Medizin-Akteur Lukas Stein zur 1:0-Pausenführung der Gastgeber ein. Diese glich Kay Sturm für Eintracht Lüderitz in der 61. Spielminute aus. Turbulent verlief die Schlussphase in der die Hausherren noch einen Feldverweis durch eine gelb-rote Karte erhielten. Am 1:1-Endergebnis endete dieser Platzverweis jedoch nichts.

Germania Klietz - KSG Berkau 3:3 (2:2). Früh und innerhalb von fünf Spielminuten brachten Andreas Duhm (6.) und Marcel Düwert (11.) die KSG Berkau in Führung. Doch die Germania schlug in Person von Doppeltorschütze Tobias Völker (32.,45.) zurück und glich noch vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte brachte ein Eigentor von Konrad Weber den Gastgeber mit 3:2 in Führung, die mit dem zweiten Treffer von Martin Duhm in der 80. Spielminute ausgeglichen wurde.

Preußen Schönhausen - Kickers Seehausen 0:0 (0:0). Torlos trennten sich Preußen Schönhausen und Kickers Seehausen in einem chancenarmen Spiel. Beide Mannschaften bleiben trotz des torlosen Remis auf ihren Tabellenplätzen. Die Schönhauser stehen auf Tabellenrang zehn, während die Kickers auf dem zwölften Rang stehen.

SV Grieben - Rossauer SV 4:2 (2:1). Der SV Grieben wird vorrübergehend auf einem Aufstiegsplatz geführt. Mit dem 4:2-Erfolg gegen den Rossauer SV halten die Griebener das Aufstiegsrennen mit dem Schinner SV Eintracht weiterhin spannend, die morgen im Topspiel die Spielgemeinschaft Dobberkau/Bismark II empfangen. Danny Aqulia und Malvin Möws eröffneten den Torreigen für den SVG in der 11. und 18. Spielminute, den RSV-Spieler Christian Feger in der 32. Spielminute auf 1:2-Tore verkürzte. Nach der Halbzeit erzielte zunächst Aquila seinen zweiten Treffer zum 3:1 für den Gastgeber, der nahezu im Gegenzug von Julius Riemann (64.) ausgeglichen wurde. In ener spannenden Schlussphase traf Aaron Kaul in der 90. Spielminute zum 4:2-Endstand.