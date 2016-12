Zum Jahreswechsel lässt der Harz-Gebirgslaufverein in Wernigerode noch einmal die Pfunde von den Weihnachtsfeiertagen purzeln.

Wernigerode l Pünktlich kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal sportlich aktiv werden? Der Harz-Gebirgslaufverein bietet mit seinem Silvesterlauf am morgigen Sonnabend die Möglichkeit dazu. Es ist quasi die Chance, die neuen Vorsätze bereits im alten Jahr anzupacken.

Pünktlich um 10 Uhr werden die ersten Läufer vom Marstall in Wernigerode auf die Strecke hinauf zur Schloss­chausee geschickt. Den Anfang machen wie gewohnt die jüngsten Teilnehmer im Nachwuchslauf über einen Kilometer. Kinder bis 13 Jahre sind startberechtigt. Nur wenige Minuten nach der Zielankunft machen sich die Läufer der beiden Hauptstrecken auf den Weg, um 10.15 Uhr fällt der Startschuss für den 8-km- und 18-km-Lauf.

Im Vorjahr freute sich der Harz-Gebirgslaufeverein über einen neuen Teilnehmerrekord, 311 Läufer hatten die drei verschiedenen Strecken in Angriff genommen. Zum Jubiläum hoffen die Organisatoren um Florian Hausl natürlich auf eine neue Bestmarke.

Unterbrechung der Erfolgsserie

Sportlich dürften auch in diesem Jahr die Seriensieger wieder zu den ganz heißen Kandidaten auf den Sieg zählen. Thomas Kühlmann vom NSV Wernigerode gewann auf dem langen 18-km-Kanten fünfmal in Folge, ebenso Vereinskamerad Matthias Göbel über acht Kilometer. Bei den Damen landete Luisa Merkel über 18 Kilometer bei vier der letzten fünf Auflagen auf Platz eins. 2014 startete die NSV-Läuferin auf der kürzeren Strecke - das Ergebnis war das gleiche. Mit diesem Sieg unterbrach sie die Erfolgsserie von Yvonne Brandecker, die seit 2011 alle 8-km-Läufe gewonnen hatte und sich nach einem zweiten Platz 2014 hinter Luisa Merkel im Vorjahr wieder in die Siegerliste eintrug. Den Kinderlauf hatte Tochter Lea Brandecker für sich entschieden, bei den Jungen siegte Johannes Kappe von der LG Braunschweig.

Die offizielle Meldefrist ist zwar am Mittwoch abgelaufen, Kurzentschlossene können sich aber wie gewohnt am Wettkampftag gegen eine Nachmeldegebühr in die Startliste eintragen. Alle Läufer erhalten am Ende eine Teilnehmerurkunde, die Erstplatzierten der jeweiligen Läufe werden zudem mit Pokalen und Medaillen geehrt. Auch interessierte Zuschauer sind wieder gern gesehen, für die nötige Erwärmung wird mit Glühwein und Tee gesorgt.