Magdeburg - Die Stadt Magdeburg wird ab dem 7. Oktober 2024 Biotonnen auf den zulässigen Inhalt kontrollieren und bei Verstößen Maßnahmen einleiten. Wie die Stadtverwaltung am erklärte, sei das Ziel, die Menge an Kunststofftüten und anderen sogenannten Störstoffen wie Glas und kompostierbare Plastiktüten in der Biotonne deutlich zu reduzieren.

Hintergrund ist, dass seit dem 1. Mai 2024 gesetzlich vorgeschrieben maximal ein Prozent Störstoffe in Biotonnen enthalten sein dürfen. Aktuell liege der Wert aber bei bis zu 68 Prozent. Die meisten Verstöße gebe es in Großwohnanlagen und Mehrfamilienhäuser. Werden die Vorgaben künftig nicht eingehalten, seien nicht nur Verwarnungen oder Hinweise die Folge.

So läuft es ab 7. Oktober

Grobe Verstöße gegen die festgeschriebene Abfalltrennung könnten als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, erklärte ein Sprecher der Stadt. Um dies zu vermeiden, möchte der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb präventiv durch die Biotonnenkontrollen vorbeugen, um einen möglichst guten Bioabfall zu erreichen.

Das sind die Strafen

Wird ab dem 7. Oktober eine falsche Befüllung der Bio-Tonne festgestellt, werde der entsprechende Behälter mit einem Tonnenaufkleber versehen, der auf die fehlerhafte Befüllung hinweist. Die Biotonnen werden jedoch bei nicht zu starker Fehlbefüllung noch mitgenommen, hieß es weiter. Dies werde sich im kommenden Jahr jedoch ändern. Dann ist geplant, die falsch befüllten Behälter stehen zu lassen und als Restabfall zu höheren Kosten zu entsorgen.

Das ist das Problem

Das Problem: Insbesondere bereiten konventionelle und kompostierbare Plastiktüten, die in den Biotonnen entsorgt werden, laut Stadtverwaltung Schwierigkeiten im Verwertungsprozess. In Mikroplastik zerfallen könnten Plastiktüten nicht mehr ausreichend aus dem fertigen Rohkompost gesiebt werden und landeten so auf den Äckern, sickern ins Grundwasser oder gelangen ins Meer und in unsere Nahrungskette.

So geht es richtig mit Bio-Tonne und Müll

So geht’s richtig: Die Sammlung der Abfälle im besten Fall lose, in einem dafür vorgesehenen Behälter ohne Plastiktüte vornehmen. Empfohlen wird auch die Einwicklung in Zeitungspapier oder Küchenkrepp oder den Biomüll aus der Plastiktüte in die Biotonne kippen und die Tüte in den Restmüll geben. Mehr Infos gibt es unter Telefon 0391/5404666.