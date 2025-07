Ein Bester des Jahrgangs aus Bernburg, der vor der Wahl zwischen Medizin und Lehramt steht, ein Reporter im Kurpark, der zugleich Hausmeister und Salzsieder an einem Tag ist, ein Kosmetikstudio in Staßfurt, das mehr Platz braucht: Im Ticker von Dienstag, 15. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 14. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 15. Juli 2025.

Das ist neu am Dienstag:

7.48 Uhr: Pleiten, Pech und Storys aus dem Leben: „Komödie ist Tragödie plus Zeit“ – so heißt es bei Woody Allen. Das trifft einer Ankündigung zufolge auch auf viele Geschichten von Jochen Reinecke zu.

Sie sind mal lustig, mal traurig, mal böse. Im Rahmen des Schackstedter Kirchensommers liest der „Neu-Schackstedter“ am Freitag, 18. Juli, ab 18 Uhr je nach Witterung im Kirchgarten oder direkt in der Schackstedter Kilianskirche. Seine „Berliner Geschichten“ hat er in den letzten 20 Jahren in der Großstadt gesammelt und aufgeschrieben.

Nach der Lesung soll klar sein, warum Reinecke der Großstadt den Rücken kehrte und sich im Dorf pudelwohl fühlt. Wie immer ist nach der Veranstaltung ein gemütliches Beisammensein im Kirchgarten geplant.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Yoga am Globus im Stadtpark

6.53 Uhr: Mittwochs-Yoga am Globus im Stadtpark: Auch in diesem Sommer bietet die AOK Sachsen-Anhalt in Aschersleben eine Yoga-Schule an. Jeden Mittwoch kann man ab 18 Uhr an einem Programm mit Josephine Rausch teilnehmen. Treffpunkt ist der Globus im Stadtpark.

Die verschiedenen Übungen sorgen dabei für eine bessere Beweglichkeit und eine gestärkte Muskulatur. Insbesondere durch bewusste Atemübungen nimmt der Körper mehr Sauerstoff auf, wovon sowohl das Nervensystem, das Gehirn als auch das Herz profitieren, heißt es in einer Ankündigung durch die Krankenkasse.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine AOK-Mitgliedschaft nicht notwendig. Der Einstieg ist jederzeit und ohne Anmeldung möglich. Das Einzige, was benötigt wird, sind bequeme Kleidung und eine Matte.

Inzwischen sind wir zu elft, mit der neuen Folge: Den Podcast Salz Land Köpfe finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt.

Wir sind damit jetzt sowas von zweistellig: Sie finden dort jetzt schon elf Folgen. Mehr darüber, worum es mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis gegangen ist, erfahren Sie hier.

Medizin oder Lehramt: Ein Bester steht noch vor der Wahl

6.26 Uhr: Ein Studium in der Medizin oder ein Lehramtsstudium – Carlo Kelker weiß jetzt schon, was er will. Aber anders als der Kollege Stefan Demps hat er noch die Wahl.

Carlo Kelker aus Bernburg gehört zu den Besten seines Jahrgangs. Doch für ihn geht die Schulzeit nach den Sommerferien weiter. (Foto: Nadja Bergling)

Der 16-jährige Carlo schloss die Schule mit 1,06 – und damit als Jahrgangsbester – ab. Wie es für den Teenager nun weiter geht und welche Pläne der Bernburger in naher Zukunft hat, erzählt er Ihnen hier.

Blut, Schweiß, Tränen und Salz

6.13 Uhr: Blut, Schweiß, Tränen und Salz: Ja, so sieht unser Reporter jetzt den Job des Hausmeisters vom Kurpark Bad Salzlamen.

Höhepunkt des Tages: Als Sieder erklärt Stefan Demps einer Gruppe den Siedeprozess - und das in passendem Outfit. (Foto: Esther Puder)

In der Sommerserie „Einen Tag als ...“ schnuppert er genau in diesen Job hinein - und in den des Salzsieders.

Mehr Platz für das Kosmetikstudio

5.51 Uhr: Mehr Räume, mehr Platz: Janett Menzer ist Anfang Juli mit ihrem Kosmetikstudio in Staßfurt umgezogen.

Janett Menzer führt ein erfolgreiches Kosmetikstudio. 40 Prozent ihrer Behandlungen sind im Bereich Permanent-Make-up. (Foto: Kosmetikstudio Aesthetik Janett Menzer)

Das war auch notwendig, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.