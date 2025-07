Mitglieder des Verschönerungsvereins organisieren zum zweiten Mal in Folge „Back to Heyebleck“ und setzen die Frühschoppen-Tradition fort.

„Back to Heyebleck“ in Klietznick mit den Stendaler Rolandmusikanten

Klietznick - „Back To Heydebleck“ erlebt am Freitag, 15. August, in Klietznick seine zweite Auflage. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr haben sich die Mitglieder des Verschönerungsvereins Klietznick zu einer Wiederholung entschlossen. Was ist für diesen Tag geplant.