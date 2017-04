Wuster Eltern haben zum zweiten Mal eine Kleider- und Spielzeugbörse organisiert.

Wust-Fischbeck l Als geeignet erwiesen sich die Räumlichkeiten im Fischbecker Haus der Vereine für die zweite Kleider- und Spielzeugbörse der Wuster Eltern. In Wust selbst wird die Baracke, in der im letzten Herbst die Premiere stattgefunden hatte, gerade modernisiert und stand nicht zur Verfügung. So wurden die Waren von rund 30 Anbietern im Haus der Vereine ausgebreitet.

Die beiden Organisatorinnen Anja Meyer und Stefanie Reich konnten sich auf die sehr gute Unterstützung von Jenifer Werft, Sandra Kujath, Mandy Grünwald, Monique und Vi­vien Worm verlassen, „ohne sie wären wir mit Auf- und Abbau nie so schnell fertig geworden“, dankt Anja Meyer. Ein Dank geht auch an Torsten und Willi Reumann, die die Bierzelt-Garnituren und zwei große Tische von der Feuerwehr gebracht haben. „Und wir danken auch der Gemeinde Wust-Fischbeck, die uns ganz unkompliziert die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, nachdem es für die Nutzung der Räume in der Schule von der Verbandsgemeinde leider eine Ablehnung gegeben hat.“ Mit dem Angebot von Kaffee und selbstgebackenem Kuchen der Wuster Gruppe „Aktiv dabei“ wurde die Börse abgerundet.

Mit dem Umsatz – mehr als im Herbst – waren die Organisatoren sehr zufrieden. Sie können nun eine Summe von 86 Euro (Standgebühren und Spenden) an Kita und Schule spenden. Das Geld soll für den Ausflug zum Kindertag genutzt werden.