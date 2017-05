Im Heimspiel gegen den SV Fortuna II gab der TuS 1860 eine 3:1-Führung aus der Hand und musste sich beim 3:3 mit einem Punkt zufriedengeben.

Magdeburg l Von der ersten Minute an war es das versprochen rassige Derby zweier Teams, die beide als Sieger das Feld verlassen wollten. Zu Beginn waren es die Gäste, die wacher wirkten. Bei TuS schlichen sich immer wieder Unkonzentriertheiten ein, woraus viele Fehlpässe und Ballverluste resultierten.

Dies bestraften die Fortunen mit ihrer ersten Chance. Einen Freistoß aus 20 Metern hob Torjäger Denis Huth nach 13 Minuten perfekt über die Mauer. In der Folge wurde der Einsatz bei den Gastgebern noch einmal hochgefahren. Bereits fünf Minuten nach der Führung hatten die Gastgeber nach einer Ecke die Chance zum Ausgleich, doch wurde der Schuss geblockt. In der 28. Minute machten sie es besser, als Christoph Hohmann nach perfektem Eckstoß wuchtig per Kopf zum 1:1 ins Tor der Fortunen traf.

Von da an übernahmen die Hausherren die Kontrolle und fuhren einen Angriff nach dem anderen. Für Fortuna hingegen war es schwer, sich aus der eigenen Hälfte zu spielen, so dass der Ball oftmals geschlagen werden musste. Die nächste Ecke brachte TuS die 2:1-Führung. Diesmal kam der Eckball von der linken Seite flach in den Fünfer gezogen, wo Florian Schmidt stand und seinen Fuß drangehalten hat. Simon Sprenger erhöhte für die Schwarz-Gelben noch vor der Pause auf 3:1. Nach einer Einzelleistung war Sprenger links im Strafraum frei, traf überlegt in die lange Ecke. Diese Führung nahmen die Hausherren völlig verdient mit in die Pause.

Im zweiten Durchgang hat das Spiel noch einmal an Intensität gewonnen, was den Nachmittag für Schiedsrichter Steffen Neumann nicht gerade leichter machte.

Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff hatten die Gastgeber Glück, dass eine starke Direktabnahme von Fortunas Martin Röder nur am linken Pfosten landete. Auf der anderen Seite wurden aber auch reichlich Möglichkeiten ausgelassen. Dies bestrafte Gäste-Kapitän Denis Einecke, von einem TuS-Fehler profitierend, in der 68. Minute. Nachdem es die Beyer-Elf verpasste, das Spiel zu entscheiden, war es Fortunas Nico Spieler, der kurz vor dem Schlusspfiff aus dem Getümmel zum 3:3-Endstand traf. Die vielen vergebenen Chancen kritisierte auch TuS-Coach Beyer. Fortunas Marco Kilian hingegen war sehr erfreut über die zweite Hälfte. Einig zeigten sich beide Trainer über ein leistungsgerechtes Remis.

TuS 1860: Mundry – Fischer, Berger, Meyer (89. Mahr), Niemann, Schmidt, Sprenger, Förster, Jahnel, Hohmann, Horneffer (82. Genzel)

Fortuna II: Tübke – Rupprecht, Strietz (68. Knochenmuß), Al Mounif (46. Alhamad) , Röder, Niewand (46. Städtke) , Einecke, Huth, Spieler, Fleischmann, Postrach