Melbourne (dpa) - Alexander Zverev sieht der Davis-Cup-Partie gegen Belgien und dem möglichen Doppel mit seinem älteren Bruder Mischa mit großer Vorfreude entgegen.

"Zum ersten Mal spielen wir beide zusammen. Das ist schon etwas ganz Besonderes", sagte Alexander Zverev bei den Australian Open in Melbourne dem TV-Sender Eurosport. Der 19 Jahre alte Hamburger war beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in der dritten Runde nach einem Fünf-Satz-Match gegen Rafael Nadal ausgeschieden. Sein zehn Jahre älterer Bruder Mischa trifft im Viertelfinale am Dienstag (9.00 Uhr) auf den 17-maligen Grand-Slam-Sieger Roger Federer.

Beim Heimspiel der deutschen Tennis-Herren vom 3. bis 5. Februar in Frankfurt werden Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff das Aufgebot komplettieren. Offiziell bekanntgeben wird Teamchef Michael Kohlmann seine Mannschaft auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

