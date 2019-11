Der 1. FC Magdeburg hat sein Auswärtsspiel in der Dritten Liga beim FC Bayern München II mit 2:1 verloren.

München l Wenn schon auf dem Spielfeld nicht viel Positives passiert, dann mussten die FCM-Fans im Grünwalder Stadion eben die Möglichkeiten abseits nutzen, um sich etwas abzulenken. Sprich: Auf Autogramm-Jagd gehen und den Bayern-Trainer Hansi Flick oder Hasan Salihamidzic abfangen, die ihre Nachwuchs-Profis von der Tribüne aus beobachteten. Und im Gegensatz zu den blau-weißen Anhängern waren sie mit der Spielverlauf zufrieden. Ein 2:1-Heimsieg wurde gefeiert. Beim FCM herrschte dagegen Frust.

Trainer Stefan Krämer vertraute derselben Startelf wie zuletzt gegen den Halleschen FC. Und die war von Beginn an besonders in der Defensive gefordert. Die Amateure der Bayern spielten druckvoll nach vorne. Vor allem über die linke Seite mit Derrick Köhn, Jannik Rochelt und Kwasi Wriedt herrschte von Beginn an Alarm. Dominik Ernst und Brian Koglin durften da keine Sekunde unaufmerksam sein.

Doch der FCM merkte nach fünfminütiger Sturmphase der U 23 eben auch: In der Defensive sind sie anfällig. Thore Jacobsen kam in der 20. Minute völlig frei zum Flanken und fand den ebenfalls sträflich allein gelassenen Christian Beck im Strafraum, der aber am rechten Torpfosten vorbeiköpfte.

Die mangelnde Effizienz wurde sofort bestraft. Rochelt stürmte an der linken Seitenlinie in Richtung FCM-Tor, passte zu Sarpreet Singh, der noch Zeit hatte, sich den Ball zurechtzulegen, um diesen dann trocken im linken unteren Toreck zu versenken (21.).

Und für die Magdeburger kam es noch dicker. Erst köpfte nach einer Ecke von Jürgen Gjasula Kapitän Beck dem Bayern-Torhüter Christian Früchtl in die Hände (26.), Tarek Chahed wurde in der Folge beim Konter abgelaufen, ehe erneut Beck eine Hereingabe über links krachend an die Torlatte setzte.

Der Mannschaft von Sebastian Hoeneß reichte dagegen ein weiterer Anlauf, um auf 0:2 (30.) zu erhöhen. Singh schob aus kurzer Distanz ein, Morten Behrens streckte sich vergeblich.

Für den FCM konnte es nach der Pause nur heißen: Weiter drauf! Denn die U 23 hatte ja zuletzt in Meppen schon einen sicheren 3:1-Vorsprung noch aus der Hand gegeben.

Die zweite Halbzeit blieb dafür aber lange ohne Höhepunkt. Bayern ließ sich zurückfallen, lauerte auf Konter. Der FCM agierte zu unpräzise, es fehlte einfach ein bis zum letzten Pass konsequent konzentrierter Aufbau. Dementsprechend spielte sich die Partie kaum im gegnerischen Strafraum ab. Krämer brachte in der 67. Minute daher Sirlord Conteh für Tarek Chahed, der nach seinen letzten Auftritten äußerst blass gelieben war.

Und wenn es mi Präzision nicht funktioniert, dann vielleicht mit Gewalt. Das hatte sich wohl Sören Bertram gedacht, als er aus 60 Meter Entfernung einfach mal abzog und so den Anschluss zum 1:2 (69.) herstellte.

Auf einmal war wieder mehr Tempo im Spiel. Der FCM kombinierte sich nach vorn, aber wieder war es Beck, der am potenzielle Ausgleich vorbeirtuschte (76.). Der Kapitän schrie danach seinen Frust raus, Besser wurde es nicht. Der FCM musste punktlos aus Bayern abreisen.

