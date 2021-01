Der 1. FC Magdeburg verpflichtet Baris Atik. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Der 25-jährige Baris Atik war zuletzt vereinslos und trug bis zum vergangenen Sommer das Trikot des damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden. Der 1,70-Meter-Offensivspieler ist flexibel einsetzbar. Er kann sowohl hinter den Spitzen als auch auf den Flügeln spielen.

"Es reizt mich sehr, dabei mitzuhelfen, den FCM aus dem Tabellenkeller herauszuholen. Die Gespräche mit Sportdirektor Otmar Schork und Trainer Thomas Hoßmang waren klar, intensiv und sehr gut. Er hat mir deutlich gemacht, was er vor hat und welche Rolle ich spielen soll. Meine Stärken sind im offensiven Bereich, vor allem auch in Eins-gegen-Eins-Situationen", so Atik zu seinem Transfer.

Neben seinen Jugendstationen Waldhof Mannheim und TSG Hoffenheim, war der Deutsch-Türke Baris Atik für Sturm Graz (Österreich), den 1. FC Kaiserslautern, SV Darmstadt 98 und zuletzt die SG Dynamo Dresden aktiv.