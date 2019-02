Der 1. FC Magdeburg feierte beim 3:1 in Bielefeld bereits den dritten Sieg im vierten Pflichtspiel im Jahr 2019.

Bielefeld l Nach dem Abpfiff fielen sich die Spieler des 1. FC Magdeburg glücklich in die Arme. Der FCM bleibt im Jahr 2019 ungeschlagen. Die Stimmen:

FCM-Trainer Michael Oenning: "Es war ein intensives, spannendes und wie ich finde gutes Spiel. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben jetzt zehn Punkte geholt, durchweg mutig gespielt. Nachdem wir uns vom Druck der Bielefelder befreit haben lief es nach dem direkten Freistoßtreffer in unsere Richtung. Ich freue mich für meine Mannschaft, dass sie sich belohnt hat."

Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus: "Ich bin natürlich enttäuscht. Wir hatten kein gutes Zweikampfverhalten. Die entscheidende Szene des Spiels war die Rote Karte und das Tor zum Rückstand. Zuvor standen zwei Magdeburger aber ganz klar im Abseits. Wir konnten nicht davon ausgehen, dass wir uns in Unterzahl spielerisch viele Chancen erspielen. Die Mannschaft hat sich aber gewehrt, hat alles versucht. Wir hatten einige Gelegenheiten zum Ausgleich. Nach dem 1:3 hat die Mannschaft nicht mehr an sich geglaubt. Das ist aber menschlich."

FCM-Torschütze Felix Lohkemper: "Wir haben als Team ein super Spiel gemacht. Meine Mitspieler haben mich toll in Szene gesetzt. Wenn ich länger auf dem Platz hätte stehen können, wären es vielleicht sogar noch mehr Gelegenheiten gewesen. Meine Auswechslung war eine Vorsichtsmaßnahme. Es ist nicht neu, dass ich schnell bin, das hilft uns als Mannschaft natürlich."

FCM-Offensivspieler Philip Türpitz: "Wir hatten diesmal das Glück auf unserer Seite. Ich denke, dass wir uns das erarbeitet haben, weil wir in der Liga auch schon oft im Nachteil waren. Deshalb nehmen wir das gerne so mit. In der zweiten Halbzeit haben wir es noch etwas spannend gemacht. Durch meinen Elfmeter haben wir die Partie dann entschieden. Die Chance danach war eigentlich viel einfacher. Da habe ich dann aber viel zu viel nachgedacht."

