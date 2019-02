Beim nächsten Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn 07 wird der 7 Millionste Zuschauer seit Vereinsgründung in der MDCC-Arena erwartet. Archivfoto: Friso Gentsch/dpa

Der 1. FC Magdeburg begrüßt beim Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 in der MDCC-Arena seinen 7 Millionsten Besucher.

Jennifer Lorbeer ist seit 2016 Multimedia-Redakteurin und hat vorher bei der Volksstimme volontiert. Vor ihrer Zeit in Magdeburg studierte sie in Jena Germanistik und hat unter anderem bei einem lokalen Fernsehsender gearbeitet. jennifer.lorbeer@volksstimme.de ›

Magdeburg l Beim nächsten Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn 07 wird am Sonntag, 24. Februar 2019, der 7 Millionste Zuschauer seit Vereinsgründung in der MDCC-Arena erwartet. Der Besucher werde mit einem exklusiven Fan-Paket empfangen, das unter anderem ein von den FCM-Spielern signiertes Trikot enthält, wie FCM-Sprecher Norman Seidler mitteilt.

Gegen den FC Carl Zeiss Jena hatte der 1. FC Magdeburg am 3. März 1972 die erste Millionen in der Besucher-Statistik geknackt. Zwischen der Vier-Millionen-Marke (21. Oktober 1988 gegen FC Carl Zeiss Jena) und der Fünf-Millionen-Grenze (5. April 2008 gegen Rot-Weiß Ahlen) lagen fast 20 Jahre. Zuletzt verzeichnete der FCM gegen Holstein Kiel am 20. März 2016 die Sechs-Millionen-Marke.

Weitere Infos und Videos zum 1. FC Magdeburg