Der FC Heidenheim kommt zum FCM in die Magdeburger MDCC-Arena. Das Foto entstand beim Hinspiel in Heidenheim. Foto: sportfotos-md.de

Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga den FC Heidenheim. Das Spiel FCM gegen FCH gibt es hier im Ticker und Blog.

Magdeburg l In der Magdeburger MDCC-Arena wird am Freitagabend (18.30 Uhr) unter Flutlicht gespielt. Der 1. FC Magdeburg erwartet in der 2. Fußball-Bundesliga den FC Heidenheim. Der 16. in der Tabelle empfängt den Tabellensechsten.



Der 16. in der Tabelle empfängt den Tabellensechsten.



Das Spiel FCM gegen FCH gibt es hier im Liveticker und Blog.