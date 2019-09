Der 1. FC Magdeburg spielt in der 3. Fußball-Liga gegen MSV Duisburg - wie hier in der 2. Bundesliga. Das Spiel gibt es im Liveticker. Foto: Sportfotos-MD

Der 1. FC Magdeburg spielt in der 3. Fußball-Liga gegen den MSV Duisburg. Die Partie FCM gegen MSV gibt es im Ticker und Blog.

Magdeburg (vs) l Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 3. Fußball-Liga am Freitagabend den MSV Duisburg. Anstoß ist um 19 Uhr in der Magdeburger MDCC-Arena.



Es ist ein Duell der Absteiger - und der Tabellennachbarn. Der 8. erwartet den 7. der Tabelle. Mit einem Sieg könnte der FCM am MSV Duisburg vorbeiziehen.



Zum Ticker und Blog geht es hier entlang.