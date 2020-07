Der SC Preußen Münster tritt beim 1. FC Magdeburg in der 3. Fußball-Liga bei an. Das Geisterspielspiel FCM gegen SCP gibt es hier im Blog und Ticker. Archivfoto: Jens Wolf/dpa

Der SC Preußen Münster tritt beim 1. FC Magdeburg in der 3. Fußball-Liga bei an. Das Spiel FCM gegen SCP gibt es hier im Blog und Ticker.

Magdeburg (vs) l Der SC Preußen Münster empfängt in der 3. Fußball-Liga am Sonnabend den 1. FC Magdeburg. Anstoß ist um 14 Uhr.