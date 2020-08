Mit Jena war Raphael Obermair (l.) schon in der MDCC-Arena zu Gast. Künftig wird er an der Seite von Leon Bell Bell spielen. Foto: imago images

Der 1. FC Magdeburg hat Raphael Obermair verpflichtet. Der 24-jährige Außenspieler kommt vom Drittliga-Absteiger aus Jena.

Dennis Uhlemann hat Journalistik/Medienmanagement in Magdeburg studiert. Seit Januar 2020 ist er als Sportredakteur bei der Volksstimme. dennis.uhlemann@volksstimme.de ›

Magdeburg l Ein weiterer flexibler Neuzugang für den 1. FC Magdeburg: Der Drittligist hat sich die Dienste von Raphael Obermair gesichert. Der 24-Jährige kommt vom Drittliga-Absteiger Carl-Zeiss Jena und unterschreibt in Magdeburg einen Zweijahresvertrag.

Obermair kann auf den Flügeln variabel eingesetzt werden. Er kam in Jena sowohl als Links-, als auch als Rechtsverteidiger zum Einsatz und spielte auch auf der rechten Offensivseite. In 30 Einsätzen in der 3. Liga erzielte Obermair ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

Weitere Informationen zum 1. FC Magdeburg finden Sie in unserem Liveblog.

Wir begrüßen Raphael #Obermair als Neuzugang für die rechte Außenbahn - der 24-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag: https://t.co/Td4U5HsMbM

______#3Liga #EINMALIMMER pic.twitter.com/tX0XOvlczW

— 1. FC Magdeburg (@1_FCM) August 9, 2020