Der FCM, hier mit Geschäftsführer Mario Kallnik (r.) und Sportchef Maik Franz kritisierte in einem offenen Brief die Aussagen von DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Foto: Christian Schroedter

Der 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag in einem Offenen Brief zu den Aussagen von DFB-Vizepräsident Rainer Koch Stellung genommen.

Magdeburg l Am Mittwoch nahm sich DFB-Vizepräsident die Vereine vor, die sich gegen eine Saison-Fortsetzung in der 3. Liga ausgesprochen hatten. Kochs Statement hatte es in sich. Ein Teil der Drittligavereine betreibe ein „Schauspiel, das unwürdig und nicht länger hinnehmbar“ sei. Außerdem müssten die Befürworter eines Drittliga-Saisonabbruchs, zu denen auch der 1. FC Magdeburg gehört, endlich Vorschläge liefern, wie es weitergehen solle.

FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik stimmte sich deshalb mit Präsident Peter Fechner und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Lutz Petermann ab – gemeinsam wurde am Donnerstagnachmittag auf der Vereinshomepage ein Offener Brief veröffentlicht, in dem der FCM zu den Koch-Vorwürfen Stellung bezog. „Mit Ihren Aussagen stellen Sie, unter anderem den 1.FC Magdeburg, neben vielen anderen Vereinen öffentlich in eine Ecke, in die wir nachweislich nicht gehören“, hieß es in dem Schreiben in Richtung von Koch.

Dass der DFB-Vizepräsident Vereine kritisiert, die sich an die geltenden Gesetze und Verfügungen halten und diese „als problemorientiert Denkende oder für Probleme sorgende Vereine darzustellen, sorgt für großes Unverständnis und lässt uns fassungslos zurück“.

