Der Deutsche Fußball-Bund hat den Spielplan für die 3. Liga veröffentlicht. Der FCM startet mit einem Heimspiel.

Magdeburg (at) l Die Saison 2019/20 steht vor der Tür und folglich hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch den Spielplan für die 3. Liga veröffentlicht. Der 1. FC Magdeburg empfänt zum Auftakt Eintracht Braunschweig am Sonnabend, 20. Juli, um 17.45 Uhr in der MDCC-Arena. Die Partie wird live in der ARD-Sportschau übertragen. Einen Tag zuvor wird die 3. Liga offiziell mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem TSV 1860 München und Preußen Münster eröffnet.

Bislang ist lediglich der erste Spieltag zeitlich festgelegt worden, alle weiteren Daten sollen in Kürze folgen. Hier ein Überblick über die weiteren FCM-Termine:

1. Spieltag: Samstag, 20. Juli, 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig

2. Spieltag: 26.-28. Juli, FSV Zwickau gegen 1. FC Magdeburg

3. Spieltag: 30./31. Juli, 1. FC Magdeburg gegen SV Waldhof Mannheim

4. Spieltag: 02.-05.August, SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg

5. Spieltag: 16.-19. August, Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg

6. Spieltag: 23.-26. August, 1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 München

7. Spieltag: 30. August - 2. September, FC Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Magdeburg

8. Spieltag: 13.-16. September, 1. FC Magdeburg gegen MSV Duisburg

9. Spieltag: 20.-23 September, 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg

10. Spieltag: 27.-30. September, 1. FC Magdeburg gegen FC Würzburger Kickers