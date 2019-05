Christian Beck (Mitte) trifft mit dem FCM in der Sommer-Vorbereitung unter anderem auf den englischen Zweitligisten Rotherham United. Foto: Eroll Popova

Am 17. Juni startet der 1. FC Magdeburg in die Vorbereitung auf die Drittligasaison. In den Tests geht es unter anderem gegen Rotherham.

Magdeburg l Aufgrund der kurzen Vorbereitung, der FCM startet bereits am 19. Juli 2019 in die neue Saison, bleibt kaum Zeit für ein Trainingslager. Dafür wurden einige Testspiele bestätigt: Die Termine im Überblick: 22. Juni, 16 Uhr: GW Piesteritz - FCM (Stadion im Volkspark in Wittenberg-Piesteritz)

BFC Dynamo - FCM (voraussichtlich Sportforum Hohenschönhausen in Berlin) 14. Juli, 14 Uhr: Rotherham United - FCM (Elmstadion in Schöningen) Weitere Infos und Videos zum 1. FC Magdeburg

