Der 1. FC Magdeburg hat beim 2:1 gegen Fürth den zweiten Heimsieg der Saison gefeiert. Der FCM kämpfte bis zum Schluss leidenschaftlich.

Magdeburg l Die Spieler des FCM waren nach dem Abpfiff enorm erleichtert. Die Stimmen zum Spiel:

FCM-Trainer Michael Oenning: "Das wir keinen Schönheitspreis gewinnen wollten, war völlig klar. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, weil sie alle Widerstände zur Seite geräumt haben. Wenn man so früh in Rückstand gerät, hat man schon einen sehr langen weg vor sich. Wir haben dann recht schnell den Ausgleich und vor der Pause die Führung gemacht. Danach lag es an uns, was wir daraus machen. Wir werden bis zum Schluss alles geben, um unser Ziel zu erreichen. Das war ein wichtiger Schritt, aber auch nicht mehr."

Fürth-Trainer Stefen Leitl: "Das Spiel begann so, wie wir es nicht wollten - mit einer großen Chance für Magdeburg. Aus dem Nichts haben wir die Führung gemacht und hatten dann eigentlich alle Karten in der Hand. Ich glaube, dass wir dann gut im Spiel waren. Durch zwei individuelle Fehler geraten wir auf die Verliererstraße. Das war in meinen Augen völlig unnötig. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir dann alles versucht, aber Magdeburg hat alles gut wegverteidigt. Uns hat letztendlich der Fokus gefehlt. Deshalb hat Magdeburg verdient gewonnen."

FCM-Mittelfeldspieler Rico Preißinger: "Wir haben uns vorher gesagt, dass wir immer weitermachen, egal, was auch passiert. Das war dann auch nach dem Rückstand so. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, es gilt jetzt aber, dass wir uns darauf nicht ausruhen. Die Konkurrenz hat ebenfalls gewonnen, es wird bis zum Ende spannend bleiben."

