Hamburg ist für Trainer Oenning ein besonderes Pflaster. Einst arbeitete er sich als Co-Trainer bis zum Cheftrainer-Posten beim HSV hoch.

Magdeburg (dpa) l Michael Oenning will die Rückkehr in seine Wahlheimat mit Punkten versüßen. Der Cheftrainer des Zweitliga-Neulings 1. FC Magdeburg will an diesem Montag beim Aufstiegsaspiranten Hamburger SV punkten. "Wir werden nicht passiv sein und wollen schnell spielen, anders geht es nicht gegen Hamburg. Die Rahmenbedingungen sind mehr als perfekt", sagte Oenning am Freitag bei der Pressekonferenz in Magdeburg. Beim Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga hofft er auf eine Rückkehr von Torjäger und Kapitän Christian Beck. "Wir haben noch einige Tage vor uns und werden sehen, ob Beck anfängt oder eingewechselt wird. Ich bin mir aber sicher, dass er im Kader stehen wird", sagte Oenning.

Beck stand am vergangenen Mittwoch beim Testspiel der Magdeburger gegen den FSV 63 Luckenwalde (5:1) erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder auf dem Feld. Beck hatte sich beim Liga-Spiel gegen den MSV Duisburg am 1. März einen Jochbein- und Augenhöhlenbruch sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen. Er war bei einem Kopfballduell mit Duisburgs Enis Hajri zusammengeprallt. Beck wurde daraufhin in einer Essener Klinik operiert.

Neben der Hoffnung auf eine Rückkehr von Beck setzt Oenning, der von 2010 den HSV erst als Co-Trainer und dann ein Jahr darauf als Cheftrainer betreute, auf eine intensive Verteidigung gegen HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga. "Ihn dürfen wir möglichst nicht in den Strafraum lassen, aber auch dort kann man ihn verteidigen. Das sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Hoffentlich nicht am Montag", sagte der Trainer und meinte zur Hansestadt: "Hamburg ist meine Wahlheimat, ich mag die Stadt. Mit dem heutigen HSV habe ich aber nichts mehr zu tun."

Nach den guten Auftritten der vergangenen Wochen belohnte sich der abstiegsbedrohte FCM zu selten mit Punkten – das soll sich nun im Saisonendspurt ändern. "Wir fahren nicht zum HSV, um nur zu staunen, wir wollen was mitnehmen", sagte Timo Perthel. Die Vorzeichen stehen gut. "Wir haben gestern seit langer Zeit mal wieder mit allen Spielern trainiert. Damit kann ich gut arbeiten und hab' die Qual der Wahl", sagte Oenning und betonte: "Wichtig ist, dass wir als Mannschaft ein gemeinsames Ziel haben. Da rückt man enger zusammen und stellt die eigenen Eitelkeiten nach hinten."

