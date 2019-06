Zuletzt war Leon Heynke, der beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag stand, an den VfB Germania Halberstadt ausgeliehen worden. Archivfoto: Florian Bortfeldt

Abwehrspieler Leon Heynke hat einen Vertrag bei dem 1. FC Lokomotive Leipzig und verlässt den 1. FC Magdeburg.

Magdeburg (vs) l Nachwuchsspieler Leon Heynke verlässt den 1. FC Magdeburg und schließt sich dem 1. FC Lokomotive Leipzig als Neuzugang für die kommende Spielzeit an. Wie der 1. FC Magdeburg mitteilt, ist Heynke schon vor der Saison 2017/2018 mit einem Profivertrag bis 2020 an den 1. FC Magdeburg gebunden worden.

Im Juni 2018 wurde Leon Heynke an Regionalligist VfB Germania Halberstadt ausgeliehen, für den er 28 Liga-Partien bestritt.

Weitere Artikel zum 1. FC Magdeburg finden Sie hier.