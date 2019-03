Der 1. FC Magdeburg hat gegen Heidenheim ein richtig gutes Spiel gemacht, am Ende aber beim 0:0 einen Sieg verpasst.

Magdeburg l Der FCM hatte in der 90. Minute durch einen Elfmeter die große Siegchance - Felix Lohkemper vergab allerdings. Die Noten mit Einzelkritik:

Tor:

Giorgi Loria: Hatte kaum Gelegenheit, sich ernsthaft auszuzeichnen. Beim Schuss von Marnon Busch in der ersten Halbzeit wäre er chancenlos gewesen. Ansonsten gewohnt sicher - auch mit dem Fuß. Note: 3

Abwehr:

Björn Rother: Oft am Ball (53 Ballkontakte). Mit einer guten Passquote (77 Prozent), bei der Zweikampfquote mit Luft nach oben (33 Prozent). Note: 3

Dennis Erdmann: War zusammen mit Müller in der Anfangsphase nicht so sicher wie sonst, steigerte sich dann. War mit 65 Ballkontakten sehr präsent, 86 Prozent seiner Pässe kamen beim Mitspieler an. Note: 3

Tobias Müller: Sensationelle Passquote (97 Prozent) bei 71 Ballkontakten. Wie Erdmann anfangs mit Problemen, dann aber sicher und in der 2. Halbzeit sehr präsent. Note: 2,5

Timo Perthel: Starke Partie vom Linksverteidiger, der immer besser zurechtkommt. 83 Prozent seiner Pässe kamen an, Perthel gewann zudem 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Mit 66 Ballkontakten sehr auffällig. Note: 2

Mittelfeld:

Jan Kirchhoff: Ganz starkes Spiel vom Ersatz-Kapitän. Sensationelle 92 Ballkontakte, 73 Prozent seiner Pässe kamen an. Takt- und Rhythmusgeber. Zudem mit vier Torschüssen und drei Torschussvorlagen. Note: 1,5

Charles Elie Laprévotte: Gewohnt souverän im Mittelfeld. Laprévotte ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. 85 Prozent seiner Pässe kamen an, 61 Ballkontakte sprechen ebenfalls für ihn. Note: 2,5

Rico Preißinger: Manchmal etwas zu umständlich im Abschluss. In der ersten Halbzeit mit einem guten Nachschuss. Versuchte, sich in die Vorwärtsbewegung einzuschalten, blieb aber insgesamt etwas zu ungefährlich. Note: 3,5

Philip Türpitz: Ging angeschlagen ins Spiel, war aber trotzdem an einigen gefährlichen Szenen beteiligt. Drei Torschüsse und eine Torschussvorlage bei einer Passquote von 76 Prozent. Note: 3

Sturm:

Felix Lohkemper: Der tragische Spieler. Verschoss in der 90. Minute einen Elfmeter. Hatte insgesamt fünf Torschüsse auf seinem Konto, war aber nicht so gefährlich wie sonst. Note: 4

Marius Bülter: Drei Torschüsse, 61 Ballkontakte, eine Passquote von 54 Prozent. Bülter war präsent, doch im Passspiel manchmal etwas unglücklich. In der Offensivrolle trotzdem noch stärker als hinten rechts. Note: 3,5

Einwechslungen:

Tarek Chahed (65.) für Türpitz: Belebte die Offensive durch seine Schnelligkeit. Holte einen Freistoß heraus und provozierte dadurch die Gel-Rote Karte für Heidenheim. So kann Chahed im Saison-Endspurt noch wichtig werden. Note: 3

Marcel Costly (80.) für Rother

Michel Niemeyer (83.) für Preißinger

