Der 1. FC Magdeburg muss länger als gedacht auf Spielmacher Mario Kvesic verzichten. Auch Dustin Bomheuer fehlt noch einige Monate.

Magdeburg l FCM-Spielermacher Mario Kvesic muss seit Anfang September wegen einer Fußverletzung pausieren. Eine Rückkehr ist noch nicht absehbar. Im Gegenteil: „Die Verletzung ist hartnäckig. Selbst wenn er in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigt, wird er in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr so viele Spiele machen“, erklärt FCM-Trainer Stefan Krämer.

Ähnlich sieht es bei Verteidiger Dustin Bomheuer aus, dem eine Knieverletzung zu schaffen macht. „Wenn man es realistisch betrachtet, wird Dustin in diesem Jahr nicht mehr auflaufen“, sagt Krämer.

