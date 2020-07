Der 1. FC Magdeburg leiht Timon Weiner von Holstein Kiel.

Magdeburg l Neben Morten Behrens und Tom Schlitter gesellt sich ein weiterer Torwart zum Profi-Kader des 1. FC Magdeburg. Timon Weiner, 1,91 Meter groß und 21 Jahre alt, kommt vom Zweitligisten Holstein Kiel. Das teilte der FCM am Freitag per Pressemitteilung mit. Kiel und Magdeburg einigten sich auf eine Leihgabe bis 2022.

Weiner soll nächsten Schritt machen

Seit 2018 spielt Weiner an der Kieler Förde. Hier bestritt der Torhüter insgesamt 46 Partien in der Regionalliga Nord für die Störche und war immer wieder Teil des Kaders der 2. Bundesliga. Der beidfüßige Keeper wurde mehrfach in die U-Mannschaften von Deutschland berufen und blickt auf sieben Einsätze im Nationaltrikot, heißt es in der Pressemitteilung.

„In Gesprächen mit dem Spieler haben wir gemeinsam entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Wir erhoffen uns, dass Timon durch die künftigen Erfahrungen in der 3. Liga in seiner Entwicklung den nächsten Schritt machen kann“, sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der Kieler auf "transfermarkt.de".

