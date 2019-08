Der 1. FC Magdeburg verleiht den FCM-Abwehrspieler Pascal Schmedemann an Regionalligist VfB Germania Halberstadt.

Magdeburg/Halberstadt (vs) l Der FCM-Abwehrspieler Pascal Schmedemann wird mit sofortiger Wirkung an den Nordost-Regionalligisten VfB Germania Halberstadt ausgeliehen. Das teilt der 1. FC Magdeburg am Mittwoch mit. Der 19-jährige Schweriner soll in der laufenden Spielzeit 2019/2020 bei den Vorharzern Spielpraxis erlangen – die Ausleihe verläuft bis 30. Juni 2020, heißt es weiter.

Der Vetrag Schmedemanns beim 1. FC Magdeburg wäre zum Saisonende ausgelaufen, wird durch die Ausleihe aber um ein weiteres Jahr verlängert.