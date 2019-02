Philip Türpitz (Mitte) und Charles Elie Laprévotte (rechts) feiern mit Timo Perthel (links) dessen Tor zum 1:0 in Bielefeld. Foto: dpa

Der 1. FC Magdeburg befindet sich in der 2. Bundesliga momentan auf einer Erfolgswelle. Das 3:1 in Bielefeld war völlig verdient.

Bielefeld l Besonders in der ersten Hälfte zeigte der FCM, dass sich das Team seine Klasse. Die Noten:

Tor:

Giorgi Loria: Der Torhüter machte ein solides Spiel, war sicherer als noch im Heimspiel gegen Kiel. Rettete einmal gut gegen Andreas Voglsammer. Note: 3

Abwehr:

Marius Bülter: Der gelernte Offensivspieler fand sich auf der rechten Außenverteidigerposition gut zurecht. 82 Prozent seiner Pässe kamen beim Mitspieler an. Außerdem war er gut im Spiel, hatte 62 Ballkontakte. Note: 2,5

Tobias Müller: Richtig starke Passquote (85 Prozent) und auch ein guter Zweikampfwert (60 Prozent). Wie zuletzt ganz sicher in der Verteidigung. Note: 2

Dennis Erdmann: Ähnlich souverän wie Müller. Nur bei der Passquote fiel er leicht ab (67 Prozent). Note: 2,5

Timo Perthel: Erzielte sein erstes Tor im FCM-Trikot. Überzeugte durch seinen Einsatz auf der liunken Seite. Mit Luft nach oben im Zweikampf (43 Prozent). Note: 3

FCM gewinnt gegen Bielefeld Bielefeld (dt) l Der erste 1. FC Magdeburg hat sich in der 2. Bundesliga im Pflichtspiel gegen Arminia Bielefeld durchgesetzt. Die FCM-Spieler unter Magdeburgs-Coach Michael Oenning erspielten ein 3:1 in Bielefeld. Felix Lohkemper (rechts) vom FCM köpft den Ball vor Jonathan Clauss (links) von Arminia Biel...



Bielefelds Manuel Prietl (rechts) schießt den Ball an Charles-Elie Laprévotte (links) a...



FCM-Torschütze Philip Türpitz (rechts) feiert seinen Treffer zum 1:3 mit Marcel Costly ...



Bielefelds Fabian Klos (von links), Tom Schütz und Brian Behrendt müssen zusehen, wie d...



Brian Behrendt (links) von Arminia Bielefeld köpft den Ball vor Christian Beck (rechts) vom ...



FCM-Torschütze Timo Perthel (links) feiert seinen Treffer zum 0:1 mit seinen Teamkollegen. F...



Bielefelds Florian Hartherz (mitte) kann den Treffer zum 0:1 durch den Torschützen Timo Pert...



Manuel Prietl (von links) und Reinhold Yabo schauen Rico Preißinger und Philip Türpitz ...



Mittelfeld:

Jan Kirchhoff: Der Winter-Neuzugang ist Dreh- und Angelpunkt im FCM-Spiel (73 Prozent Passquote). Spielte den entscheidenden Pass vor dem 2:0 von Felix Lohkemper. War im Zweikampf präsent und immer auf der Höhe. Note: 2

Charles Elie Laprévotte: Nicht ganz so stark wie in den vergangenen Spielen. War aber mit 58 Ballkontakten trotzdem immer auf der Höhe des Geschehens. Note: 3

Rico Preißinger: Richtig starke Zweikampfqoute (78 Prozent), dafür mit leichten Schwächen im Passspiel (59 Prozent). Note: 3

Philip Türpitz: Sehr spielfreudig. Harmonierte hinter den Spitzen mit den Stürmern Christian Beck und Felix Lohkemper. Traf per Elfmeter zum 3:1, vergab danach noch eine Riesenchance. Note: 2,5

Sturm:

Felix Lohkemper: Der überragende Spieler auf dem Rasen. Nutzte in Bielefeld diesmal eiskalt seine Chance zum 2:0, hatte zuvor Pech, als sein Heber an die Latte sprang. War auch am 1:0 beteiligt, weil er zuvor gefoult wurde. Note: 1,5

Christian Beck: Richtig gute Zweikampfquote (67 Prozent). Zudem mit vier Torschüssen und einer Vorlage mittendrin. Ein Tor gelang dem Kapitän aber nicht. Note: 3

Einwechslungen:

Marcel Costly (57.) für Lohkemper: Keine gute Partie von Costly. Ließ manchmal das taktische Verständnis vermissen, traf nicht immer die richtige Entscheidung. Note: 4

Michel Niemeyer (77.) für Perthel

Nils Butzen (88.) für Türpitz

Weitere Infos und Videos zum 1. FC Magdeburg