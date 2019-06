Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg ist am Montag mit 13 Neuzugängen in die Vorbereitung auf die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Tobias Müller (l.) und Björn Rother sind beim FCM geblieben. Archivfoto: Eroll Popova

Der 1. FC Magdeburg hat mit 13 Neuzugängen und neuem Trainer Stefan Krämer mit der Vorbereitung auf die nächste Saison begonnen.

Magdeburg (dpa) l Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg ist am Montag mit 13 Neuzugängen in die Vorbereitung auf die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Zahlreiche Fans begrüßten auch den neuen Cheftrainer Stefan Krämer. Mit dem verpassten Klassenerhalt ging auch ein größerer Aderlass einher. Sechzehn Spieler haben den Verein verlassen und auch Trainer Michael Oenning musste gehen.

13 neue Spieler, wobei mit Philipp Harant ein Leihspieler zurückkehrt und mit Anton Kanther, Pascal Schmedemann und Marvin Temp drei Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft hochgezogen wurden, liefen bei der ersten Einheit mit auf. Bei den Neuzugängen setzte der FCM in diesem Jahr auf talentierte und entwicklungsfähige Spieler aus dem Nachwuchs von Erst- und Zweitligisten. Dazu kommen mit Dustin Bomheuer (vom MSV Duisburg) und Jürgen Gjasula (zuletzt Energie Cottbus) auch erfahrene Spieler, die gemeinsam mit Christian Beck die Führung der Mannschaft übernehmen sollen. Viel Erfahrung in der 3. Liga bringt auch Dominik Ernst mit, der von Fortuna Köln zum FCM stößt.

FCM-Sportchef Maik Franz betonte, dass im Kader noch eine Planstelle offen sei. "Wir beobachten den Markt, aber das Transferfenster ist noch bis Ende August geöffnet", sagte er. Am 22. Juni bestreitet der FCM sein erstes Testspiel bei Sechstligist Grün-Weiß Piesteritz.

Weitere Artikel zum 1. FC Magdeburg finden Sie hier.