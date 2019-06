Die Hoffnungen beim 1. FC Magdeburg waren eigentlich ein bisschen größer geworden - doch jetzt geht Offensivspieler Philip Türpitz.

Magdeburg (ce) l Der 1. FC Magdeburg hat nach dem Abstieg in die 3. Liga Offensivspieler Philip Türpitz nicht zum Bleiben überreden können. An diesem Dienstag (4. Juni) hat der Spieler die Vereinsführung in einem Gespräch unterrichtet, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

FCM bemühte sich vergeblich

In einer Pressemitteilung des Clubs wird Türpitz zitiert: „Der Verein hat signalisiert, mich unbedingt im Prozess des Umbruchs dabei haben zu wollen und hat sich sehr bemüht, den Vertrag mit mir zu verlängern. Dafür möchte ich mich bei allen Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg bedanken. Ich möchte jedoch die sportliche Chance nutzen, in der 2. Bundesliga spielen zu können."

Türpitz schoss FCM zum Aufstieg

Türpitz stand in den vergangenen beiden Saison 68 Mal für den FCM auf dem Rasen, erzielte dabei 25 Tore und bereitete zehn vor. Vor allem in der Aufstiegssaison 2017/18 war der offensive Mittelfeldspieler ein zentraler Baustein der Erfolgsmannschaft, er allein steuerte allein 17 Tore und acht Assists zum Aufstieg des FCM bei.

In der zweiten Liga gehörte der 27-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit nach einer gewissen Eingewöhnungszeit erneut zu den Leistungsträgern, kam in 29 der 34 Spiele zum Einsatz.

Türpitz bedankt sich bei FCM-Fans

Nach zwei Saisons ist nun also nun Schluss beim FCM. Wohin es Philip Türpitz zieht, ist noch offen. „Eine spannende und emotionale Zeit werde ich mit dem 1. FC Magdeburg verbinden und alle Clubfans immer in guter Erinnerung behalten", sagte Türpitz zum Abschied.