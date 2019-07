Mitglieder des 1. FC Magdeburg können weitere Karten für das Drittligaspiel gegen den FSV Zwickau bekommen.

Magdeburg (vs) l Für die Begegnung des 1. FC Magdeburg mit dem FSV Zwickau am 2. Spieltag der 3. Liga stehen am Donnerstag, 18. Juli, weitere Tickets zur Verfügung. Das Kartenkontingent für das Spiel in der GGZ-Arena am Sonntag, 28. Juli, 14 Uhr, wurde für die Fans aus Magdeburg aufgestockt.

Die Verkaufszeit für Mitglieder beginnt am Donnerstag um 9 Uhr. Tickets gibt es im Volksstimme Service-Center, Goldschmiedebrücke 15-17 in Magdeburg und unter der Biberticket-Hotline 0391 – 5999 700. Weitere Informationen zu den Auswärtskarten des FSV Zwickau gibt es auf der FCM-Webseite.

