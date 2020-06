FCM-SpielerJurgen Gjasula beim Elfmeter im Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Am Mittwoch treten die Magdeburger bei der Spielvereinigung Unterhaching an. Foto: Eroll Popova

Der 1. FC Magdeburg muss am Mittwoch auswärts antreten.Die Partie gegen die Spvgg Unterhaching können Sie im Liveticker verfolgen.

Magdeburg l In der Dritten Liga steht der zweite Teil des 35. Spieltages an. Der 1. FC Magdeburg ist am Mittwoch bei der Spvgg Unterhaching zu Gast. Die seit sechs Spielen sieglosen Gastgeber stehen in dieser Partie ziemlich unter Druck. Der letzte Heimsieg der Bayern war im Februar. Der letzte Sieg in einem Ligaspiel war am 28. Spieltag beim Tabellenvorletzten Großaspach.



Beim FCM sieht es nach dem Trainerwechsel besser aus, auch wenn in der Partie gegen den FC Bayern München II eine zwei-Tore-Führung kurz vor Schluss aus der Hand gegeben wurde. Magdeburg ist 14. der Tabelle und hat aus den vergangenen drei Spielen fünf Punkte geholt und dabei nicht verloren. Ein Punktgewinn in Unterhaching ist im Kampf gegen den Abstieg für den FCM wichtig.



Anpfiff in Unterhaching ist um 19 Uhr, die Partie können Sie hier im Liveticker verfolgen.