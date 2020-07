Deutschlands praktischster Dachgepäckträger - gefällt der Polizei leider gar nicht

Heute stellen wir Ihnen einen flexiblen, preisgünstigen Dachgepäckträger fürs Auto vor. Man benötigt einfach zwei Kinder, nicht jünger als ca. 10 Jahre, am besten die eigenen. Die sind in den nächsten Wochen aus Ferien-Gründen zeitlich auch disponibel. Und dann einfach so, wie auf dem Foto: Dachlast vorsichtig auflegen, Kinderhände dirigieren, notfalls drapieren, damit sie auch an der richtigen Stelle anpacken. Und jetzt, Kinder, oooordentlich festhalten.

Grundsätzlich nicht so überzeugt von dieser pragmatischen Festmach-Lösung war die Polizei im nordrhein-westfälischen Xanten: Der Kofferraum der Familienkutsche war zu klein für den neuen 47-Zoll-Fernseher. Die Beamten diagnostizierten, O-Ton, „Nichtsichern der Ladung mit Gefährdung hinterherfahrender Verkehrsteilnehmer“ sowie „Zulassen, ein Fahrzeug so in Betrieb genommen zu haben“.

Macht zweimal zwei Punkte in Flensburg für Papa plus 225 Euro Bußgeld. Achso: das Wort „preisgünstig“ vom Anfang des Textes war übrigens gelogen.