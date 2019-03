Gourmetkoch Robin Pietsch in seinem Restaurant "Zeitwerk" in Wernigerode. Foto: Matthias Bein

Der Wernigeröder Sternekoch Robin Pietsch ist am Donnerstag mit dem Marketing-Preis der Sparkassen ausgezeichnet worden.

Berlin l Robin Pietsch, der in Wernigerode mit dem "Zeitwerk" das einzige Sterne-Restaurant in Sachsen-Anhalt betreibt, ist am Donnerstag in Berlin mit dem Marketing-Award "Leuchttürme der Tourismuswirtschaft" ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich vom Ostdeutschen-Sparkassenverband (OSV) verliehen.

Die Auszeichnung wurde Pietsch auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin überreicht. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die den Tourismus mit neuen Ideen weiterbringen. Die Teilnehmer mussten neue Trends umsetzen, die auf andere Unternehmen übertragen werden können. Sie sollten sich am Markt bewährt haben und Impulse für die Region setzen, heißt es in einer Mitteilung des OSV.