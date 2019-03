Der Pininfarina Battista kommt mit seinen Elektromotoren auf insgesamt 1900 PS - damit soll er Konkurrenzmodelle wie den Bugatti Chiron oder den Lamborghini Aventador ausstechen. Foto: Nicolas Blandin

Nicolas Blandin

Rasend schnell und elektrisch: Pininfarina schickt auf dem Autosalon in Genf einen Elektrosportler gegen Bugatti und Co ins Rennen. Der Battista soll nur in kleiner Auflage produziert werden.

Genf (dpa/tmn) - Pininfarina stellt auf dem Genfer Autosalon (7. bis 17. März) einen Supersportwagen mit Elektroantrieb vor. Damit will sich der Designdienstleister und Karosseriebauer zum Automobilhersteller mausern und Konkurrenzmodelle wie den Bugatti Chiron oder den Lamborghini Aventador ausstechen. Das neue Modell trägt den Vornamen des Firmengründers Battista und soll 2020 in den Handel kommen, teile der Hersteller mit. Angetrieben wird der Zweisitzer von Elektromotoren mit zusammen 1397 kW/1900 PS, die aus einem 120 kWh-Akku gespeist werden. Sie beschleunigen den aus Karbon gefertigten Flachmann für zwei Personen in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglichen ein Spitzentempo von 350 km/h. Die Reichweite soll bei bis zu 450 Kilometern liegen. Den exakten Preis hat Pininfarina noch nicht genannt, aber bereits auf über zwei Millionen Euro taxiert. Dem Erfolg des Battista sollte das keinen Abbruch tun: Mehr als 150 Exemplare wollen die Italiener nicht bauen, und die meisten davon sind nach eigenen Angaben bereits verkauft.

Schlagwörter zum Thema: Genf | Auto |