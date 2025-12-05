Ein lauter Knall und eine Spur der Verwüstung: Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale in Coswig gesprengt.

In einer Bankfiliale in Coswig ist in der Nacht zum Freitag ein Geldautomat gesprengt worden.

Coswig. – In Coswig (Landkreis Wittenberg) ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einer Filiale der Volksbank.

Demnach fand die Sprengung gegen 4 Uhr statt. Dabei sei es im Eingangsbereich der Filiale zu Schäden gekommen. Menschen seien nicht verletzt worden.

Derzeit sei unklar, ob die Täter aus dem gesprengten Automaten Geld erbeuten konnten. Es wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen. Laut der Polizei gibt es Zeugen.