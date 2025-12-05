weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blankenburg
    3. >

  3. Explosion in Coswig! Geldautomat in Volksbank-Filiale gesprengt

Hoher Sachschaden Explosion in Coswig! Geldautomat in Volksbank-Filiale gesprengt

Ein lauter Knall und eine Spur der Verwüstung: Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale in Coswig gesprengt.

Von DUR/dpa Aktualisiert: 05.12.2025, 10:51
In einer Bankfiliale in Coswig ist in der Nacht zum Freitag ein Geldautomat gesprengt worden.
In einer Bankfiliale in Coswig ist in der Nacht zum Freitag ein Geldautomat gesprengt worden. Symbolbild: Marijan Murat/dpa

Coswig. – In Coswig (Landkreis Wittenberg) ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einer Filiale der Volksbank. 

Demnach fand die Sprengung gegen 4 Uhr statt. Dabei sei es im Eingangsbereich der Filiale zu Schäden gekommen. Menschen seien nicht verletzt worden. 

Derzeit sei unklar, ob die Täter aus dem gesprengten Automaten Geld erbeuten konnten. Es wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen. Laut der Polizei gibt es Zeugen.