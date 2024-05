Auf der Autobahn 9 soll es am 13. Mai stundenlang Kontrollen durch die Polizei geben. Wir verraten, auf wen die Beamten dabei besonders achten wollen.

Zu Polizeikontrollen kommt es am 13. Mai auf der A9 bei Nempitz.

Nempitz/DUR. - Zu einem Kontrollmarathon der Polizei kommt es in der Woche vom 13. bis 19. Mai in Sachsen-Anhalt. Den Auftakt macht eine Kontrollstelle in Nempitz, wie die Beamten melden.

Demnach sollen am 13. Mai in der Zeit von 10 bis 12 Uhr Fahrzeuge auf der A9 kontrolliert werden. Dann wollen die Polizisten am Autohof Nempitz vorbeikommende Tiertransporte überprüfen.

Hintergrund der Aktion ist die Kontrollwoche „Roadpol - Truck und Bus“ der Polizei, in der es bis zum 19. Mai zahlreiche Verkehrskontrollen geben soll. Hierzu sollen an wechselnden Standorten Kontrollstellen eingerichtet und dort Verkehrsteilnehmer angehalten und kontrolliert werden.