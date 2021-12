2.500 Euro Schaden nach Kollision an der Säurekreuzung in Bitterfeld

Zwei Autos sind am Samstagabend an der Säurekreuzung in Bitterfeld kollidiert.

Nach Angaben der Polizei fuhren gegen 18.45 Uhr der 47-jährige Fahrer eines Pkw Daimlerchrysler und die 33-jährige Fahrerin eines Seat auf der B 183/B 184 von Zörbig kommend gen Bitterfeld.

An der Kreuzung Bitterfeld/Sandersdorf wollten beide nach links abbiegen. Sie ordneten sich in die jeweilige Fahrspur zur B 183 und B 184 ein und hielten an der Ampelanlage an. Kurz nach dem Abbiegen krachten die beiden Autos jedoch zusammen. Beide Fahrzeugführer gaben laut Polizei an, dass der jeweils andere seine Fahrspur verlassen habe. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.