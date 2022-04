20-Jähriger in Wittenberg lebensbedrohlich verletzt - Polizei ermittelt

Wittenberg/Dessau/DUR/mad - Ein 20 Jahre alter Mann ist bei einem offenbar eskalierten Streit in Wittenberg lebensbedrohlich verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einer Wohnung in der Rothemarkstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 23-Jährigen, so die gemeinsame Mitteiliung von Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Sonntag.

Sowohl der 20-Jährige als auch der 23-Jährige aus Wittenberg erlitten Verletzungen an Kopf- und Rumpf. Ein 14-jähriger Zeuge aus Wittenberg hatte die Polizei informiert. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die beiden Männer wurden nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Verletzungsgrad des 20-Jährigen wurde als lebensbedrohlich eingestuft.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sontige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter 0340/6000-291 zu wenden.